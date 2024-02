Berrettini-Satta, amore al capolinea: l’ha rivelato in diretta

Berrettini-Satta, la bomba sganciata in diretta televisiva ha riacceso i riflettori sulla coppia: storia già finita.

I tifosi assiepati davanti al Quirinale se ne sono accorti subito. Hanno notato che qualcosa non andava e che Matteo Berrettini sembrava assente. Triste. Giù di corda. Credevano che fosse a causa delle sue condizioni di salute, della sua lunghissima assenza dal campo. E della fatica che sta facendo per tornare in corsa dopo questo stop che pare interminabile.

Potrebbe non essere così, invece. Il fatto di non poter giocare a tennis non avrà certamente giovato al suo umore, ma non sarebbe questa, a quanto pare, la causa del suo malessere. Alla base potrebbe esserci, bensì, la relazione con Melissa Satta. Tutto sembrava procedere a gonfie vele: i due avevano trascorso insieme il Natale e il tennista sembrava avere anche trovato un certo feeling anche con Maddox, il figlio che la showgirl ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng.

Non sembrava esserci alcuna nube all’orizzonte, insomma. Nulla che lasciasse presagire una possibile crisi. Lei lo aveva addirittura accompagnato in Australia, prima che il campione romano decidesse poi di ritirarsi dallo Slam di Melbourne. Non è tutto oro, invece, quel che luccica.

Berrettini e Satta in crisi: bomba in diretta

Durante l’ultima puntata di Citofonare Rai2, è stata sganciata una vera e propria bomba. Un’indiscrezione che non è ancora supportata da alcuna prova “fisica” ma che ha già fatto tremare i sostenitori della coppia. E urlare di gioia, di contro, i detrattori che hanno sempre pensato che Melissa non fosse giusta per Matteo.

Ad aprire il caso Berrettini-Satta è stato Santo Pirrotta, intervenuto subito dopo l’oroscopo di Simon & The Stars. “Ariete arranca un pochetto – questa la previsione dell’astrologo social relativamente al segno di Berrettini – e si sente bloccato. C’è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi, sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po’. Il cielo migliora a metà febbraio”.

Al che, Pirrotta ha colto la palla al balzo e chiesto udienza alla padrona di casa Paola Perego: “Posso dire che Simon ci becca sempre?! Perché ho una notizia, una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda un Ariete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico, si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c’è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino“. Sarà vero, o gli astri e Pirrotta avranno preso un granchio?