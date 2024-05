Lotto, il doppio terno da goduria: 13mila euro

Lotto, il terno questa volta è da goduria e vale quasi una fortuna. Il colpo centrato è di 13mila euro. Ma non solo, ci sono anche diversi colpi “minori”. Quello che è successo

Si continua a sognare con il gioco del Lotto. Si continuano a vincere delle somme che in questo caso la vita non la cambiano, a differenza di quanto successo nei giorni scorsi con il colpo da 140mila euro, ma che sicuramente aiutano e che fanno fare dei pensieri sicuramente importanti per l’immediato futuro.

Come detto, queste cifre, danno l’opportunità magari di togliersi qualche sfizio, di fare una vacanza, di cambiare l’auto. Un aiuto anche nel quotidiano, soprattutto perché sono soldi che arrivano con un investimento minimo, di quelli che onestamente non spostano l’equilibrio in nessuna persone. Anche stavolta, insomma, parliamo di soldi che tornano davvero utili per le persone che ci riescono. E andiamo a vedere in questo caso il dettaglio di tutte queste belle vincite, così come ci viene riportato da Agimeg.it.

Lotto, molti colpi: il più importante è di 13mila euro

La regione che ha avuto maggiore successo nel corso di uno degli ultimi concorsi è stata la Campania. Da quelle parti non è la prima volta che la Dea Bendata decide di fermarsi, magari è anche attirata dalla bellezza del territorio. Il motivo per il quale si vince, comunque, è puramente statistico: più schedine giocate, vista la popolazione, più possibilità di passare all’incasso.

E infatti all’incasso ci passano a Napoli, dove è stato centrato un terno sulla ruota Nazionale dal valore di 13.500euro con una giocata di soli 3euro. Che vincita meravigliosa. Ma non è l’unica: perché sempre nel capoluogo campano sono state realizzate altre due belle vincite dal valore di 6.237euro e 5.540euro. Finita qui? No, non è finita qui, perché a Portici sempre con un terno, in questo caso su tutte le ruote, sono stati vinti 9mila euro. E con un ambo sulla ruota di Napoli, in questo caso giocato a Quarto, sono stati scippati al Lotto la bellezza di 8.333euro. Festa per tutti.