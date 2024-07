Norimberga-Juventus, amichevole: diretta tv, streaming, pronostici

Norimberga-Juventus è la prima amichevole della nuova era Thiago Motta: dove vederla in diretta tv e streaming, i pronostici.

C’è grande attesa per vedere all’opera per la prima volta la nuova Juventus di Thiago Motta. L’allenatore che ha portato il Bologna in Champions League ha preso il posto di Massimiliano Allegri e oltre a migliorare i risultati deludenti in campionato proverà anche a dare un’identità di gioco più precisa.

Michele Di Gregorio, Juan Cabal, Khéphren Thuram e Douglas Luiz sono stati i primi acquisti del nuovo corso della Juventus che ha deciso di fare a meno di Szczesny, Huijsen, De Sciglio, McKennie, Arthur e Kostic, in attesa di chiarire il futuro di Chiesa che non ha preso parte alla trasferta tedesco perché in permesso di nozze dopo essersi sposato la scorsa settimana.

L’avversaria della Juventus sarà il Norimberga, allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano ovvero Miroslav Klose. Il Norimberga gioca nella Zweite Liga tedesca, l’equivalente della nostra Serie B, ed è più avanti nella preparazione visto che il campionato inizierà prima della Serie A.

Grazie alla cessione di Can Uzun per 11 milioni all’Eintracht Francoforte, il Norimberga ha potuto ingaggiare calciatori d’esperienza per provare il salto di categoria come Robin Knoche e Danilo Soares.

Come vedere Norimberga-Juventus e le altre amichevoli dei bianconeri in diretta tv e in streaming

Norimberga-Juventus, in programma venerdì alle 20:45 al”Max-Morlock-Stadion” di Norimberga, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di questa amichevole. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

Dopo questa prima amichevole in Baviera, la Juventus farà rientro a Torino per continuare la preparazione al prossimo campionato di Serie A alla Continassa. Il successivo test è previsto a Pescara sabato 3 agosto alle ore 21, contro i francesi del Brest, club che milita in Ligue 1. Questa partità verrà invece trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Sempre Sky Sport trasmetterà l’amichevole in famiglia allo Stadium di martedì 6 agosto alle ore 18.30. L’ultimo test precampionato – a meno di successive novità – sarà a Goteborg, in Svezia, in un grande classico di Champions League contro l’Atletico Madrid, domenica 11 agosto alle ore 15.

Il pronostico

La Juventus è favorita per la vittoria in una partita in cui potrebbe però subire anche gol. I bianconeri avranno bisogno di tempo per assimilare i dettami tattici del nuovo allenatore Thiago Motta, e gli avversari a livello fisico potrebbero avere qualcosa in più.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2