Pronostico Leicester-Newcastle: aggancio in zona Champions

Leicester-Newcastle è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

I pareggi di Chelsea e Manchester City permettono al Newcastle, una delle squadre più in forma della Premier League, di fare sogni importanti: con una vittoria contro il Leicester – ormai retrocesso, manca solo l’aritmetica – gli uomini di Howe prenderebbero il quarto posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions. Forse, in Inghilterra, potrebbe anche bastare il quinto posto, ma è meglio chiudere in anticipo i conti, se possibile, senza aspettare gli altri.

Otto partite di seguito perse per i padroni di casa e con un solo gol realizzato in tutto questo lasso di tempo. Diciamo che ormai le cose sono ben indirizzate per l’ex squadra di Claudio Ranieri che così come il Southampton, dopo un solo anno in Premier retrocederà. E il Newcastle, come detto, non può in nessun modo perdersi questa possibilità, soprattutto dopo i risultati arrivati ieri dalle altre squadre. Non ci sono dubbi e non ce ne possono davvero essere su come possa finire questa partita e come finirà. Motivazioni, ma anche differenti qualità tecniche e tutto il resto faranno la differenza.

Come vedere Leicester-Newcastle in diretta tv e in streaming