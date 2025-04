Pronostico Bologna-Napoli: nessuno ha segnato più gol nel nuovo anno

Bologna-Napoli è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si conclude un turno di Serie A zeppo di crocevia ed il match del Dall’Ara tra Bologna e Napoli è probabilmente quello più gustoso, nonché potenzialmente decisivo per le ambizioni di entrambe. Gli azzurri, dopo la sconfitta dell’Atalanta a Firenze, sono rimasti gli unici contender dell’Inter nella lotta scudetto: è stata fondamentale in questo senso la vittoria casalinga sul Milan – battuto 2-1 domenica scorsa non senza difficoltà grazie ai gol di Lukaku e Politano – che ha permesso ai partenopei di rimanere a -3 dal primo posto.

Divario che potrebbe ulteriormente dilatarsi quando la squadra di Antonio Conte scenderà in campo contro i rossoblù, visto che l’Inter affronterà il Parma oltre 48 prima (nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato della sfida del “Tardini”). In ogni caso al Napoli servirà una prestazione da urlo per avere la meglio su un avversario che a livello di forma non ha eguali attualmente nel torneo.

Il Bologna viene infatti da 5 successi di fila – 6 nelle ultime 7 – e la striscia vincente si è allungata in settimana con la roboante vittoria in casa dell’Empoli (0-3) nella semifinale d’andata di Coppa Italia, che ha consentito ai felsinei di ipotecare una finale che manca da oltre cinquant’anni. Oltre a sognare un trofeo, la squadra di Vincenzo Italiano è tornata prepotentemente a credere in quella che sarebbe la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League, impresa forse ancor più grande di quella realizzata la passata stagione da Thiago Motta. Orsolini e compagni sono quarti a +1 sulla Juventus e neppure troppo lontani dall’Atalanta terza: la Dea è a sole tre lunghezze. La sfida con il Napoli, tuttavia, è la prima di un mini-ciclo terribile: dopo gli azzurri il Bologna dovrà affrontare Atalanta e Inter.

Bologna-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

In Coppa Italia si è fatto male Calabria: l’ex capitano del Milan non rientrerà prima di metà aprile. A destra, in difesa, ci sarà dunque spazio per Holm. L’attaccante argentino Castro sta meglio ed è pronto a riprendersi una maglia da titolare, ma occhio alla concorrenza di Dallinga, autore di due gol nella gara di coppa con l’Empoli. In mediana è ballottaggio tra Ferguson e Pobega: lo scozzese è leggermente in vantaggio.

Nel Napoli rivedremo McTominay dal 1′ dopo l’influenza che l’ha tenuto fuori dai titolare con il Milan. Conte ha tirato un sospiro di sollievo anche per Lobotka, uscito zoppicante dalla gara con i rossoneri. In difesa Olivera prenderà il posto dell’infortunato Spinazzola, il tridente d’attacco invece sarà formato da Politano, Lukaku e Neres, con Raspadori che si prepara a dare una mano dalla panchina.

Il pronostico

Il Napoli non vince da queste parti dal 2022: da allora gli unici 2 successi azzurri, compreso il 3-0 dell’andata, sono arrivati entrambi al “Maradona”. La squadra di Conte indubbiamente si gioca tanto al “Dall’Ara”, soprattutto in caso di vittoria dell’Inter a Parma, ma l’incredibile stato di forma del Bologna – nessuno ha segnato più gol nel 2025 e a livelli di punti è secondo solo alla Roma di Ranieri – non può essere sottovalutato: secondo noi gli uomini di Italiano riusciranno quantomeno ad evitare la sconfitta in una sfida da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Lukaku, David Neres.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1