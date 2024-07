Lascia la Juve per l’Arabia: di nuovo in coppia con Ronaldo

Lascia la Juventus per l’Arabia Saudita: senza offerte potrebbe arrivare quella economicamente migliore. Di nuovo in coppia con Ronaldo

Accettata l’offerta della Roma per Soulé, adesso la Juventus di Giuntoli – che ha messo nel mirino Todibo e Koopmeiners ed è pronta a chiudere anche questi altri due affari – ha un’altra grana da risolvere, che porta il nome di Federico Chiesa.

Facciamo un quadro: in primis il giocatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e per il momento non ha accettato nessuna offerta per il rinnovo; poi, secondo le indiscrezioni, non sarebbe uno dei primi pensieri di Thiago Motta per la prossima stagione, quindi c’è da capire come effettivamente andrà a finire. Per il momento di offerte non ne sono arrivate, se non un timido interesse giallorosso che poi, anche per via di un’indecisione di Chiesa, ha deciso di puntare tutto sull’argentino. Insomma, in poche parole, si deve trovare una soluzione. E questa forse potrebbe arrivare anche dall’Arabia Saudita.

Chiesa in Arabia, di nuovo con Ronaldo

Già un accenno nelle scorse settimane di un possibile interesse arabo per Chiesa c’era stato. Adesso, magari con un rilancio economico di quelli importanti e che sono difficili da rifiutare per tutti, il giocatore potrebbe anche decidere di ascoltare le offerte che potrebbero arrivare da quel campionato che cerca ogni estate – anche se questa un poco di meno – di migliorarsi, andando a prendere i pezzi migliori in giro per l’Europa.

Non ci sentiamo, quindi, di escludere a priori quella che potrebbe essere una reale opportunità. Magari anche negli ultimi giorni di questo mercato, quando il tempo sarebbe ristretto per aspettare ancora, e Chiesa potrebbe decidere di accettare la via Araba per giocare di nuovo vicino a Ronaldo come successo nella Juventus. O magari in qualche altro club, con Milinkovic-Savic, ad esempio. In poche parole da quelle parti le soluzioni ci sarebbero. Vedremo come andrà a finire.