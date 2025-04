Pronostico Marsiglia-Tolosa: la quiete dopo la tempesta

Marsiglia-Tolosa è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Definire difficile la settimana del Marsiglia è dire poco. Ripercorriamo un attimo i fatti: dopo la sconfitta contro il Reims dello scorso fine settimana, De Zerbi ha portato la squadra in ritiro domenica sera e questo non è stato accettato dal gruppo.

Poi lunedì, l’allenatore italiano – che è ancora in corsa per il secondo posto in classifica – ha detto di non voler allenare il gruppo. Apriti cielo: tutto il Marsiglia ha deciso di non essere allenato nemmeno dallo staff tecnico e solamente l’intervento del direttore sportivo Benatia ha rimesso le cose a posto. Almeno apparentemente. Diciamo che non è il modo migliore per entrare nella fase calda e decisiva della stagione. Ma dopo la tempesta esce sempre il sole. A meno ché non arrivi un terremoto clamoroso, che potrebbe ribaltare tutto e subito.

Difficile possa succedere, comunque, domenica sera contro il Tolosa. E magari questo faccia a faccia ha aiutato la squadra a prendersi le proprie responsabilità e De Zerbi anche a cambiare un po’ il suo atteggiamento. Vedremo come andrà a finire, anche se noi siamo convinti che ogni tanto qualcosa del genere aiuti. Ed è per questo che crediamo che il Marsiglia possa riprendersi. Ha giocatori importanti per poterlo davvero fare.

Come vedere Marsiglia-Tolosa in diretta tv e in streaming

La sfida Marsiglia-Tolosa, in programma domenica alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

I Bookmaker danno una quota altissima alla vittoria del Marsiglia. Ovviamente tutto relativo a quello che è successo. Ed è una manna, secondo noi, prenderla. Pensiamo che i padroni di casa possano riuscire a rimettersi in corsa per un piazzamento Champions League e magari chiudere anche al secondo posto alle spalle del Psg. E magari, infine, potrebbe pure tornare il sereno.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Tolosa

MARSIGLIA (3-4-2-1): Rulli; Lirola, Cornelius, Kondogbia; Henrique, Rongier, Bennacer, Merlin; Rabiot, Greenwood; Gouiri.

TOLOSA (4-2-3-1): Restes; Sidibe, Cresswell, Mckenzie; Messali, Casseres, Sierro, Suazo; Gboho, Donnum; King.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1