Pronostico Villarreal-Athletic Bilbao: distrazione Europa e stop al cammino

Villarreal-Athletic Bilbao è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

La corsa dell’Athletic Bilbao, quarto in classifica e che non perde in campionato da moltissimo tempo, si potrebbe bloccare. Il fatto che la squadra di Valverde, giovedì prossimo, sarà impegnata in Europa League, potrebbe fare la differenza contro il Villarreal.

Che è lì, al quinto posto in classifica, distante solamente sei punti da rivali di domenica sera, e che sogna un ritorno in Champions League dopo un paio di stagioni. Il “sottomarino giallo” sa benissimo che anche il quinto posto potrebbe bastare, ma cercare di arrivare quarti darebbe la certezza assoluta di giocare la massima competizione europea nella prossima stagione. L’obiettivo quindi è ben chiaro in testa e il fatto che questa sfida arrivi qualche giorno prima di un’altra gara importante per il Bilbao mette il Villarreal leggermente avanti in questa contesa.

Di solito tra queste due formazioni viene sempre fuori una partita scoppiettante. E il Villarreal, abituato a giocare sempre in avanti, concede qualche occasione di troppo. Ne potrebbero approfittare gli ospiti, capaci sulla prima linea di trovare le giocate giuste. Ma alla fine, i tre punti, se li potrebbero prendere davvero i padroni di casa.

Come vedere Villarreal-Athletic Bilbao in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Athletic Bilbao, gara valida per la trentesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 2.25 su Goldbet e Lottomatica e 2.20 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Gara questa da almeno una rete per squadra. E gara che potrebbe regalare al Villarreal tre punti pesantissimi per il proprio campionato. Sì, la vittoria dei padroni di casa ci sta.

Le probabili formazioni di Villarreal-Athletic Bilbao

VILLARREAL (4-2-3-1): Luiz Junior; Navarro, Foyth, L Costa, S Cardona; Pino, Comesana, Parejo, Baena; Perez, Barry.

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; De Marcos, U Nunez, Yeray, Yuri; Prados, Jauregizar; I Williams, Berenguer, N Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1