Pronostico Catania-Ascoli: la finale è in cassaforte

Catania-Ascoli è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

L’Ascoli ha un piede e mezzo nella finale playoff e non potrebbe essere altrimenti dopo il devastante 4-0 con cui i marchigiani hanno sgretolato le (poche) certezze del Catania di Mimmo Toscano domenica scorsa nella semifinale d’andata. Sotto gli occhi dell’ex Dimarco, che in passato ha vestito la maglia bianconera lasciando ricordi indelebili, il Picchio ha dominato in lungo e in largo: dopo aver sbloccato il match a fine primo tempo con Corradini non c’è stato più nulla da fare per i siciliani. La squadra di Francesco Tomei ha trovato il raddoppio ad inizio ripresa (Guiebre), dilagando poi con Gori e Milanese.

Gli ospiti hanno fatto davvero troppo poco per sperare di uscire dallo stadio “Del Duca” con un risultato diverso, un risultato che gli consentisse quantomeno di tenere vive le speranze qualificazione.

Sinceramente, alla luce dell’impenetrabilità di quest’Ascoli – a malapena una rete subita nelle ultime sei – viene difficile ipotizzare una remuntada del Catania, che per arrivare in finale dovrebbe vincere con almeno 5 gol di scarto (quattro ne basterebbero per portare la doppia sfida ai supplementari). La sensazione è che l’Ascoli sia la grande favorita per la vittoria di questi playoff di Serie C, come ha ammesso candidamente anche lo stesso tecnico rossazzurro Toscano, che a fine gara ha posto l’accento sui problemi fisici di alcuni dei suoi giocatori, arrivati alla post-season in condizioni non del tutto ottimali.

Come vedere Catania-Ascoli in diretta tv e in streaming

Catania-Ascoli è in programma mercoledì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre assistere a Catania-Ascoli anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play ed il sito di Rai Sport.

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Il pronostico

Il Catania cercherà l’assalto, ma l’organizzazione tattica dell’Ascoli rischia di spegnere sul nascere ogni folle sogno di rimonta. Con i marchigiani in totale controllo del cronometro e concentrati nel blindare la propria trequarti, la partita difficilmente regalerà molte marcature. Per una combo di grande prudenza, l’X2+Under 3.5 offre quote solidissime. Da valutare con grande attenzione anche il segno Gol: se gli etnei dovessero riuscire a sbloccare l’incontro nei primi minuti spinti dal “Massimino”, la gara potrebbe accendersi, costringendo l’Ascoli a uscire dal guscio per timbrare il cartellino anche in Sicilia.

Le probabili formazioni di Catania-Ascoli

CATANIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Rizzo, Silvestri; Armati, Mallamo, Mercati, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi.

ASCOLI (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, de Boer, Tascone, Villa, Ferraris; Ferrari, Lescano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1