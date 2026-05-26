Cobolli e non solo, mercoledì tra big al Roland Garros: i pronostici del 27 maggio

Cobolli, Djokovic, Zverev e Ruud: una carrellata di campioni scenderà in campo mercoledì 27 maggio a caccia del pass per accedere al terzo turno.

Sarà un’altra giornata caldissima – in tutti i sensi – quella di mercoledì 27 maggio a Parigi, che inaugurerà ufficialmente il secondo turno dello Slam d’Oltralpe. Tanti i big in campo, tra cui Flavio Cobolli, impegnato in un confronto estremamente interessante contro Yibing Wu. Il tennista romano parte con i favori del pronostico, soprattutto per via della sua superiore attitudine ai campi in terra battuta, superficie su cui è cresciuto e dove riesce ad esprimersi al meglio. L’azzurro ha poi dimostrato, nell’ultimo periodo, una maturazione evidente nella gestione dei momenti delicati del match.

Dall’altra parte della rete ci sarà un giocatore dal grande talento e dai colpi molto rapidi, che predilige però superfici decisamente più veloci dove lo scambio dura meno. Per l’azzurro la chiave tattica sarà, alla luce di ciò, quella di allungare gli scambi, facendolo muovere il più possibile, al fine di mandare in tilt il rivale cinese. Ma non è finita qui: il programma parigino di mercoledì offre è pregno di grandi nomi, a partire da quello di Novak Djokovic. Il fuoriclasse serbo incrocerà la racchetta con Valentin Royer in un match che, sulla carta, appare totalmente a senso unico.

Il divario di esperienza, cilindrata tecnica e gestione dei momenti caldi è troppo profondo perché il francese possa impensierire il pluricampione Slam, che utilizzerà la sfida per affilare i propri colpi e trovare il ritmo ideale in vista, si spera, delle fasi finali del Roland Garros. Discorso molto simile per Alexander Zverev, opposto al ceco Tomas Machac: sebbene quest’ultimo sia un avversario capace di fiammate improvvise, la solidità del tedesco sulla terra rossa parigina rappresenta uno scoglio quasi insormontabile. Per questo motivo, parte ampiamente favorito per il passaggio del turno.

Roland Garros, i favoriti dei match del 27 maggio

Lo specialista del rosso Casper Ruud affronterà invece Hamad Medjedovic in un incrocio generazionale da non sottovalutare. Il giovane serbo possiede una potenza devastante, ma Ruud sa bene come alzare un muro difensivo invalicabile ed è questo il motivo per il quale, verosimilmente, dovrebbe riuscire a disinnescare piuttosto rapidamente l’esuberanza del rivale.

Riflettori puntati, infine, su Alex de Minaur, che si troverà di fronte il giovane belga Alexander Blockx. Nonostante la terra battuta non sia la superficie preferita dell’australiano, riteniamo che le sue doti da top 10 siano più che sufficienti per contenere le folate offensive del giovane avversario.

Cobolli IN Cobolli – Wu

Djokovic IN Royer – Djokovic

Zverev IN Machac – Zverev

Ruud IN Medjedovic – Ruud

de Minaur IN Blockx – de Minaur

Michelsen IN Basavareddy – Michelsen

Kecmanovic IN Borges – Kecmanovic

Cerundolo IN Cerundolo – Gaston

Shelton IN Collignon – Shelton

Davidovich Fokina IN Davidovich Fokina – Tirante

Jodard IN Duckworth – Jodar

Fonseca IN Fonseca – Prizmic

Humbert IN Humbert – Halys

Hurkacz IN Hurkacz – Tiafoe

Khachanov IN Khachanov – Trungelliti

Carreno Busta IN Kokkinakis – Carreno-Busta

Mensik IN Navone – Mensik

Rublev IN Ugo Carabelli – Rublev

Nakashima IN van Assche – Nakashima