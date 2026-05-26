Sonego e Cinà, avanti tutta: missione terzo turno, i pronostici degli azzurri

Per Cinà c’è De Jong, per Sonego c’è Paul al secondo turno di Parigi: i precedenti e l’analisi delle prossime due sfide azzurre al Roland Garros.

Lorenzo Sonego ha sudato tutte le camicie che aveva. Federico Cinà pure, visto che per mettere ko quel gigante di Reilly Opelka ci sono voluti 5, interminabili, set. Entrambi hanno consumato un sacco di energie, dunque, motivo per il quale è da capire con che umore e con quali forze affronteranno il secondo turno sulla terra rossa di Parigi. Due tennisti diversi, con un’esperienza completamente diversa alle spalle: da una parte ci sono la freschezza e l’entusiasmo di Cinà, dall’altra la grinta del tennista piemontese, che ce la metterà tutta, come il suo collega, per conquistare un posto al terzo turno dello Slam francese in una giornata che si preannuncia caldissima per i colori azzurri.

Per quanto riguarda la giovane promessa del tennis azzurro, l’ostacolo da superare si chiama Jesper De Jong. L’olandese è il favorito della vigilia in questa sfida inedita, ma il divario non è così netto e il talento siciliano ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. Non ci sono precedenti storici tra i due giocatori nel circuito maggiore, un dettaglio che renderà i primi game un vero e proprio studio tattico in mezzo al campo. Il giovane azzurro dovrà essere bravo a prendere subito in mano il pallino del gioco, spingendo forte con il diritto e cercando di spezzare il ritmo dell’avversario per evitare che prenda il controllo. La freschezza atletica e la spensieratezza di Cinà potrebbero essere le armi ideali per scardinare la solidità del rivale, ma si preannuncia, anche in questo caso, una battaglia lunga ed ostico..

Discorso diverso invece per Sonego, che affronterà un esame di altissimo livello contro lo statunitense Tommy Paul. L’americano è nettamente favorito per il passaggio del turno, forte di una classifica superiore e di un’esperienza notevole a questi livelli. Il tennista torinese, reduce da una delle sue solite battaglie di cuore e polmoni al debutto, dovrà alzare sensibilmente il livello per scardinare il tennis del rivale.

Cinà-De Jong e Sonego-, il pronostico

Nel match che vede protagonista il giovane talento azzurro, la capacità di gestire la pressione nei momenti chiave della partita sarà la chiave di volta. Anche se l’olandese parte avanti nei favori del pronostico grazie alla maggiore abitudine a questi palcoscenici, la voglia di emergere e le grandi qualità tecniche dell’azzurro possono regalare una splendida sorpresa sulla terra parigina: prevediamo che riesca a scucire almeno un parziale a De Jong. Quanto a Sonego, invece, i precedenti nel circuito maggiore sorridono a Paul. L’azzurro si trova davanti a un compito complesso: scardinare la solidità dello statunitense richiederà una prestazione impeccabile al servizio e la capacità di trascinare l’americano in una battaglia di logoramento set dopo set, che prevediamo possa concludersi con una vittoria di Paul in 4 set.

De Jong IN Cinà – De Jong

Paul IN Sonego – Paul