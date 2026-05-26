Pronostico Crystal Palace-Rayo Vallecano: prima volta storica

Crystal Palace-Rayo Vallecano è la finale dell’edizione 2025-26 della Conference League e si gioca mercoledì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La UEFA cinque anni fa ha creato la Conference League proprio per questo. Regalare la possibilità di sollevare un trofeo continentale non solo a chi non l’ha mai vinto, ma anche a quelle squadre che una competizione europea non hanno mai avuto l’opportunità di giocarla nel corso della loro storia.

È il caso, ad esempio, del Crystal Palace, una delle due finaliste dell’edizione 2025-26 insieme al Rayo Vallecano. I londinesi, in virtù dello storico successo nella penultima edizione dell’FA Cup – in origine avrebbero dovuto misurarsi in Europa League ma per via della regola sulle multiproprietà sono stati “retrocessi” in Conference – hanno sperimentato per la prima volta il brivido del doppio impegno settimanale. Sì, nel lontano 1998 il Palace aveva partecipato all’allora Intertoto ma si trattava solamente di un torneo estivo e non era certo la stessa cosa. Le Eagles ora potrebbero diventare il terzo club inglese dopo West Ham e Chelsea a mettere in bacheca la coppa della terza manifestazione Uefa che ha appena cinque anni di vita.

Anche in Conference la Premier League dimostra di avere ben pochi rivali. Il Crystal Palace, infatti, in campionato ha chiuso soltanto al quindicesimo posto ma in Europa non ha smentito le previsioni dei bookmaker, che sin dall’inizio consideravano la truppa di Oliver Glasner la favorita numero uno per la vittoria finale.

Palace trascinato da Sarr

Tanta, forse troppa qualità per il livello di questa competizione. Una rosa lunga, nel complesso ben assemblata, in cui non mancano i giocatori capaci di fare la differenza in un contesto del genere. E poi l’intensità e i ritmi della Premier rappresentano sicuramente una marcia in più.

Il Palace, che in caso di vittoria alla Red Bull Arena di Lipsia si qualificherà direttamente all’Europa League nonostante il tutt’altro che esaltante piazzamento in campionato, è cresciuto in maniera esponenziale a partire dalla fase ad eliminazione diretta. Nella League Phase, invece, le Eagles aveno ottenuto solo 10 punti in 6 partite e il decimo posto non era bastato per evitare gli spareggi. Da allora però Sarr e compagni non si sono più fermati. Eliminati, nell’ordine, Zrinjski Mostar, AEK Larnaca, Fiorentina e Shakhtar. L’arma in più? Un attacco fenomenale, il migliore della Conference con 25 gol (9 segnati solo dal senegalese Sarr, capocannoniere indiscusso della competizione).

Da non sottovalutare, infine, l’esperienza di Glasner: l’allenatore austriaco sa come si vince in Europa, avendo sollevato l’Europa League nel 2022 alla guida dell’Eintracht Francoforte, ed è lui il vero valore aggiunto. Nella notte di Lipsia, tuttavia, saluterà definitivamente il Crystal Palace: l’ha già comunicato al club lo scorso gennaio, ritenendo concluso il suo ciclo a Londra Sud.

Rayo imbattuto da nove partite

Farà lo stesso l’allenatore del Rayo Vallecano, Inigo Perez, che molto probabilmente dalla prossima estate diventerà il nuovo tecnico del Villarreal. Prima di dire addio, però, cercherà di regalare una gioia unica ai tifosi del club del quartiere di Madrid, Vallecas, che prima d’ora l’Europa l’avevano assaggiata solamente una volta nel 2000-01, stagione dell’unica partecipazione all’allora Coppa UEFA.

A differenza del Palace, la finale del Rayo è un autentico miracolo sportivo, se consideriamo il divario economico tra le due società. E Perez è approdato a Lipsia grazie a un progetto assolutamente sostenibile, ma soprattutto a un’identità ben precisa e a tanta determinazione. I Matagigantes, ottavi nella Liga che si è conclusa sabato scorso, dopo il quinto posto nella fase a girone unico (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), nella fase a eliminazione diretta si sono sbarazzati di Samsunspor, AEK Atene e Strasburgo. Nella doppia semifinale con i francesi ha fare la differenza è stato l’attaccante brasiliano Alemao, decisivo sia all’andata che al ritorno (1-0 a Madrid e 0-1 in Alsazia).

Nel finale di stagione il Rayo è cresciuto partita dopo partita , quasi come se il doppio impegni gli avesse fatto bene. Alla finale con il Palace i Franjirrojos arrivano imbattuti da nove partite tra le varie competizioni (vinte le ultime due in Liga) e non perdono da aprile. I londinesi invece in Premier League hanno tirato il freno a mano con enprem anticipo: non a caso l’ultimo successo in patria risale a più di un mese fa.

Le ultime sulle formazioni

In attacco Glasner si affiderà ai suoi uomini più importanti. Mateta sarà supportato da Sarr e Yeremi Pino, quelli che hanno dato più garanzie. In mezzo toccherà all’ex laziale Kamada e, probabilmente, a Wharton: quest’ultimo è uscito acciaccato dall’ultimo match con l’Arsenal e non è detto che riesca a recuperare. Stesso discorso anche per quanto riguarda Richards, alle prese con un problema alla caviglia.

Dall’altro lato, Inigo Perez spera che l’infortunio occorso a Carlos Martin nella sfida di sabato scorso con l’Alavés non sia grave. Oltre a questa, l’altra preoccupazione del tecnico dei Matagigantes riguarda Akhomach, che si è fatto male durante il riscaldamento prima del match di ritorno con lo Strasburgo.

Come vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta tv e in streaming La finale della Conference League tra Crystal Palace e Rayo Vallecano è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La combo “1X+Gol” è quotata a 2.25 su Goldbet e Lottomatica e a 2.36 su Sportbet. Il segno “Over 4.5 Cartellini Totali” è quotato a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una finale che vive di un profondo dualismo tattico. Da una parte l’attacco atomico del Crystal Palace, il migliore del torneo con 25 gol complessivi e trascinato dal capocannoniere Sarr (9 reti). Dall’altra la solidità granitica e l’organizzazione del Rayo Vallecano di Inigo Pérez, che ha tutte le carte in regola per rendere la vita difficile ai londinesi. La sensazione però è che alla lunga i valori verranno fuori e l’incredibile potenziale offensivo delle Eagles (Mateta, Sarr, Pino) difficilmente resterà a secco a Lipsia. Di contro, i londinesi hanno staccato la spina in patria da oltre un mese e hanno mostrato una chiara tendenza a concedere spazi: in 4 delle ultime 5 sfide di Conference League del Palace entrambe le squadre sono andate a segno. In una finale secca, l’emotività e la stanchezza faranno il resto. Il fattore sanzioni è un’altra chiave di lettura fondamentale. Il Rayo gioca un calcio estremamente aggressivo e maschio: gli spagnoli hanno collezionato ben 35 cartellini gialli nella competizione (una media record di 2,92 a partita). In una finale europea diretta da un arbitro italiano (Mariani) che difficilmente tollererà il gioco duro, i cartellini potrebbero fioccare. Il Palace ha le individualità per spuntarla nei novanta minuti se riesce a imporre il ritmo Premier, ma un pareggio di pura grinta del Rayo per trascinare la sfida oltre il tempo regolamentare è uno scenario da non escludere. Le probabili formazioni di Crystal Palace-Rayo Vallecano CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremi Pino; Mateta.

RAYO VALLECANO (4-5-1): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López, Isi Palazón, Alvaro García, De Frutos; Alemão. POSSIBILE RISULTATO: 2-1