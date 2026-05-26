Pronostico Brescia-Salernitana: semifinale vietata ai deboli di cuore

Brescia-Salernitana è una partita valida per il ritorno delle semifinali playoff di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

La cosa più bella della semifinale d’andata è stata lo strepitoso gol in rovesciata dell’attaccante bresciano Crespi, che nel recupero ha permesso al Brescia di evitare una sconfitta francamente immeritata per quello che si è visto in campo (1-1). I lombardi, infatti, sono stati più propositivi rispetto alla Salernitana. I numeri dicono tutto: 62% del possesso palla contro il 38% dei granata, 1.55 xG creati ed il doppio dei tiri totali (12 contro 6).

Meglio la squadra di Eugenio Corini, dunque, che ora avrà la possibilità di chiudere i conti al “Rigamonti” nella semifinale di ritorno. Il regolamento non tiene conto dei piazzamenti delle due compagini nei rispettivi gironi: in caso di ulteriore parità sono previsti tempi supplementari e rigori. Serse Cosmi, tecnico della Salernitana, è ben conscio del fatto che a Brescia i suoi dovranno fare di più: per larghi tratti i campani hanno subito la verve di Balestrero e compagni.

Fare gol alla Leonessa, tuttavia, non sarà affatto semplice: nelle ultime sei partite tra regular season e playoff il Brescia ha incassato a malapena due gol e nello stesso parziale ha fatto registrare ben 5 clean sheet. Oltretutto gli uomini di Corini non perdono al “Rigamonti” da gennaio e l’hanno fatto una sola volta nel 2026. La Salernitana però ha già dimostrato di cavarsela in trasferta: due delle tre vittorie ottenute in questi playoff sono arrivate lontano dall’Arechi.

Come vedere Brescia-Salernitana in diretta tv e in streaming

Brescia-Salernitana è in programma mercoledì alle 20:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

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Il pronostico

Il Brescia si presenta davanti al proprio pubblico forte di una superiorità tattica emersa nel primo round (62% di possesso palla e 1.55 xG creati) e di una solidità interna a prova di bomba. Dal canto suo, la Salernitana di Cosmi è una squadra quadrata, sorniona e letale lontano dalle mura amiche, dove ha già costruito gran parte delle sue fortune in questa post-season.

In una semifinale di ritorno la tensione sarà altissima e i margini di errore ridotti a zero. Il Brescia è favorito dal fattore campo (un solo KO interno nel 2026) e dalla freschezza mostrata all’andata, ma la Salernitana sa come chiudersi e pungere di rimessa. Difficile vedere una gara con molte reti: la solidità difensiva dei lombardi guiderà il match. Per chi vuole rischiare la quota piena, il segno 1 fisso ha un grandissimo valore per evitare la lotteria dei supplementari.

Le probabili formazioni di Brescia-Salernitana

BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Rizzo, Silvestri; Armati, Mallamo, Mercati, De Maria; Lamesta, Zennaro; Crespi.

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio; Cabianca, de Boer, Tascone, Villa, Ferraris; Ferrari, Lescano.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0