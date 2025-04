I pronostici di domenica 6 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 6 aprile, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

La prima domenica di aprile propone una serie di grandi classici del calcio italiano ed europeo: in Serie A si gioca Roma-Juventus, in Premier League c’è il derby di Manchester tra United e City, e pure in Spagna non mancano le sfide di fascino come Siviglia-Atletico Madrid e Villarreal-Athletic Bilbao.

Negli ultimi nove precedenti la Roma l’ha spuntata solo in un’occasione sulla Juventus: per il resto 4 pareggi e altrettante vittorie bianconere. Da gennaio 2022, poi, non si vedono più di 2 gol nelle sfide tra queste due squadre: nelle ultime cinque il segno predominante è dunque l’Under 2.5, un trend che potrebbe proseguire anche in questo confronto soprattutto nel primo tempo che vedrà le due squadre studiarsi.

Il City non ha risolto i suoi problemi ma in questo momento sembra stare meglio rispetto ai cugini, “distratti” dall’unico obiettivo rimasto: l’Europa League. Non è da escludere, dunque, un risultato positivo della formazione di Guardiola in una sfida che, sulla falsariga dell’andata, dovrebbe riservare almeno tre gol.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, il Veggente ha inoltre scelto queste altre partite da “over 2,5” ed “entrambe le squadre a segno” sempre in Premier League: Tottenham-Southampton, Fulham-Liverpool e Brentford-Chelsea.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Villarreal-Athletic Bilbao, Liga, ore 20:45

Vincenti

Torino (in Torino-Verona, Serie A, ore 15:00)

(in Torino-Verona, ore 15:00) Marsiglia (in Marsiglia-Tolosa, Ligue 1, ore 20:45)

(in Marsiglia-Tolosa, ore 20:45) Ajax (in Ajax-Nac Breda, Eredivisie, ore 16:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Tottenham-Southampton , Premier League , ore 15:00

, ore 15:00 Fenerbahce-Trabzonspor , Super Lig , ore 18:00

, , ore 18:00 Manchester United-Manchester City, Premier League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Fulham-Liverpool , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Brentford-Chelsea , Premier League , ore 15:00

, , ore 15:00 Atalanta-Lazio, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

• X in Roma-Juventus, Serie A, ore 20:45