I pronostici di venerdì 26 luglio: amichevoli, Leagues Cup e non solo

I pronostici di venerdì 26 luglio, ci sono delle amichevoli con in campo la Juventus, la Leagues Cup e tanto altro.

In attesa dell’inizio del campionato di Serie A c’è da accontentarsi delle amichevoli: oggi in campo andrà la rivoluzionata Juventus di Thiago Motta, che se la vedrà con il Norimberga, squadra della Zweite Liga tedesca, l’equivalente della nostra Serie B. Probabile una partita con gol che vedrà comunque la Juventus prevalere: nonostante sia un cantiere ancora aperto, il divario tecnico è importante.

Nella notte ci sarà un’altra amichevole con un top club europeo, il Liverpool, che se la vedrà col Betis. Il nuovo allenatore Slot ama pure un gioco offensivo, e i gol visto che si tratta semplicemente di un test non dovrebbero mancare.

I pronostici sulle altre partite

A proposito di gol, occhio alla Leagues Cup, competizione calcistica per club organizzata congiuntamente dalla Major League Soccer e dalla Liga MX messicana. Sono due campionati in cui si segna tanto, e anche in questa competizione il tasso di “over 2,5” è alto. Occhio in particolare a Orlando City-Montreal e Los Angeles-Tijuana de Caliente.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno tre gol complessivi in Norimberga-Juventus, Amichevole, ore 17:00

Vincenti

Club Bruges (in Club Bruges-Yellow-Red KV Mechelen, Pro League Belgio, ore 20:45)

(in Club Bruges-Yellow-Red KV Mechelen, Pro League Belgio, ore 20:45) Orlando City (in Orlando City-Montreal, Leagues Cup, ore 02:00)

(in Orlando City-Montreal, Leagues Cup, ore 02:00) Los Angeles (in Los Angeles-Tijuana de Caliente, Leagues Cup, ore 05:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

– Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 1500 € sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1500€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Orlando City-Montreal , Leagues Cup, ore 02:00

, Leagues Cup, ore 02:00 Los Angeles-Tijuana de Caliente, Leagues Cup, ore 05:00

Leagues Cup, ore 05:00 Liverpool-Real Betis, Amichevole, ore 01:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Atlanta United-DC United , Leagues Cup, ore 02:00

, Leagues Cup, ore 02:00 Norimberga-Juventus , Amichevole, ore 17:00

, Amichevole, ore 17:00 Lausanne Ouchy-Sciaffusa, Challenge League, ore 19:30

Comparazione quota totale (OVER 2,5 + GOL): 14.66 GOLDBET ; 14.68 SNAI; 14.66 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Seattle vincente e almeno un gol per squadra in Seattle-Minnesota, Leagues Cup, ore 04:00