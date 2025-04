Pronostico Fulham-Liverpool: succede sempre da oltre 2 anni

Fulham-Liverpool è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dodici punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice a otto giornate dal termine. Il Liverpool ha in mano la Premier League e non ci sono davvero possibilità che la squadra di Slot non vinca il titolo alla fine di questa stagione. Anche perché, come sappiamo, l’Arsenal ha pure altri pensieri: la Champions League.

La vittoria sofferta nel derby contro l’Everton ha fatto vedere anche un’altra cosa: la formazione del tecnico che ha preso il posto di Klopp, anche quando non gioca bene, riesce a vincere. Partite sporche, si diceva una volta, quelle che solamente le grandi squadre riescono a portare a casa anche in quelle giornate dove tutto sembra andare storto.

E contro il Fulham sarà un’altra partita simile, da non prendere sotto gamba, contro una squadra che viene da due sconfitte di fila ma che è tranquilla in classifica con i suoi 45 punti conquistati fino al momento. Salvezza raggiunta, pochissime (se non nulle) possibilità di prendersi una qualificazione europea, da qui alla fine della stagione la formazione padrona di casa cercherà di togliersi il maggior numero di soddisfazioni possibili. Ma cosa succede da tutto quel tempo che vi abbiamo detto nel titolo? Beh: negli ultimi cinque confronti tra queste due squadre la partita è sempre finita “Gol”. Finirà così anche domenica pomeriggio.

Come vedere Fulham-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Liverpool è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Liverpool è quotata a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e a 1.77 su Snai.

Il pronostico

Gara da almeno una rete per squadra. Pochi dubbi, per far continuare la scia iniziata da un paio di anni. E alla fine, il Liverpool, che vuole chiudere presto i conti per poi andare in vacanza, dovrebbe riuscire a prendersi vittoria e tre punti. Premier League sempre più vicina.

Le probabili formazioni di Fulham-Liverpool

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Smith Rowe, Pereira; Jimenez.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Kelleher; Jones, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Diaz; Diogo Jota.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2