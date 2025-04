Pronostico Spezia-Sampdoria: sconfitta ed esonero

Spezia-Sampdoria è una partita della trentaduesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Un derby che vale una stagione. Un derby che potrebbe mettere fine anche all’esperienza in panchina di Leonardo Semplici, che guida la Samp. La sua squadra è in piena zona playout e rischia clamorosamente la retrocessione diretta. In settimana si è parlato molto del suo addio e la proprietà gli ha dato l’ultima occasione. Serve un risultato positivo contro la terza forza del campionato per mangiare la colomba.

Difficile. Senza dubbio. Lo Spezia, terzo in classifica come detto, è una squadra che sogna ancora la promozione diretta. Anche in questo caso il compito è abbastanza arduo, ma vincere il derby significherebbe trovare di nuovo la vittoria dopo un pareggio e una sconfitta e soprattutto ricacciare indietro l’assalto della Cremonese che ha vinto il suo match venerdì scorso. La Samp non vince invece dall’8 febbraio, quasi due mesi fa, inanellando una serie di sconfitte – pesantissima quella contro il Frosinone in casa dopo un rigore sbagliato nel primo tempo – che ha di fatto chiuso quasi tutte le possibilità di una salvezza diretta. Servirebbe un filotto di vittorie importanti, ma questa squadra al momento non ha la forza per trovarle. E l’addio di Semplici è dietro l’angolo. Sì, lo Spezia è favorito e si prenderà i tre punti.

Come vedere Spezia-Sampdoria in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Sampdoria, in programma domenica alle 17:15, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Il derby se lo prenderanno i padroni di casa. Differenze nette in campo sia sotto l’aspetto tecnico ma soprattutto sotto quello mentale. La Sampdoria, che non si può permettere una sconfitta, cercherà in tutti i modi di portare a casa un risultato positivo ma non ci riuscirà. L’atteggiamento tattico verrà pagato contro uno Spezia che vuole rimettersi in cammino dopo la sconfitta della scorsa settimana.

Le probabili formazioni di Spezia-Sampdoria

SPEZIA (3-5-2): Chichizola; Wisnieeski, Hristov, Mateju; Elia, Kouda, Nagy, Bandinelli, Vignali; Esposito, Lapadula.

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Bereszynski, Altare, Veroli; Depaoli, Ricci, Yepes, Beruatto; Oudin, Sibilli; Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1