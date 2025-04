Pronostico Lione-Lille: Fonseca mette la freccia

Lione-Lille è una partita valida per la ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nessuno si aspettava, nello scorso fine settimana, che il Lione di Paulo Fonseca potesse prendere una vera e propria legnata contro lo Strasburgo. Una gara partita male e finita peggio per l’ex allenatore del Milan che adesso si ritrova fuori anche dalla zona Europa con un match di cartello da giocare nella serata di sabato.

E, contro una squadra, che ha due punti di vantaggio in classifica e che uscirebbe con un sorriso anche in caso di pareggio. Il Lille, infatti, occupa al momento il quinto posto e non è nemmeno troppo distante dalla terza posizione – due punti – che permetterebbe ai rossoneri anche il prossimo anno di giocare in Champions League. Una sfida, quindi, che vede di fronte due squadre che hanno molte ambizioni, ma alla fine la differenza la farà in primo caso il fattore campo, e poi, vuoi o non vuoi, anche l’esperienza dei giocatori del Lione di approcciarsi a queste partite.

In gare del genere, lo sappiamo, il sangue freddo fa sempre cambiare le carte in tavola. E nel Lione ci sono uomini che di gare da dentro o fuori ne hanno giocate parecchie. E poi c’è anche la volontà di mettersi alle spalle la brutta sconfitta della scorsa settimana. Insomma, tutti gli indizi portano ad una vittoria dei padroni di casa, che non si possono lasciare sfuggire l’occasione di tornare dentro le posizioni di classifica che contano.

Come vedere Lione-Lille in diretta tv e in streaming

La sfida Lione-Lille, in programma sabato alle 21:05, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

La vittoria del Lione è quotata a 2.20 su Goldbet, Lottomatica e 2.20 su Snai.

Il pronostico

Lione favorito per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima. Un match da tre reti complessive – almeno – e nel quale anche il Lille (davanti rimane con dei giocatori importanti) dovrebbe riuscire a trovare la via della rete. Ma per i tre punti è tutto scritto.

Le probabili formazioni di Lione-Lille

LIONE (4-2-3-1): Lucas Perri; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Tolisso, Veretout; Nuamah, Cherki, Almada; Mikautadze.

LILLE (4-2-3-1): Chevalier; Meunier, Diakite, Alexsandro, Ismaily; Andre, Andre Gomes, Mukau; Fernandez-Pardo, David, Haraldsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1