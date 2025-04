Pronostico Brentford-Chelsea: la difesa fa la differenza

Brentford-Chelsea è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Con la complicata vittoria contro il Tottenham nel turno in mezzo alla settimana, il Chelsea di Enzo Maresca si è guadagnato la possibilità di rimanere al quarto posto in classifica – quello che varrà di certo la Champions League – per un altro paio di giorni. E secondo noi anche per la prossima settimana.

Stanno bene i Blues, che nelle ultime cinque partite hanno vinto quattro volte – una sola sconfitta contro l’Arsenal in trasferta – e che hanno pure trovato il gol di un Enzo Fernandez che, sotto questo aspetto, aveva dato poco alla squadra nel corso dell’annata. Se si sblocca anche lui (di solito qualche gol nelle gambe ce l’ha), allora raggiungere l’obiettivo stagione è possibile. Certo, giovedì prossimo c’è anche la partita di Conference League, però questa competizione non può in nessun modo fare paura ad una squadra che è al quarto posto della Premier.

Nella gara contro il Brentford – ormai salvo e senza nessun target da centrare – la differenza la farà il pacchetto difensivo del Chelsea. Sono 37 i gol subiti in stagione – quarto pacchetto arretrato del campionato – dieci in meno di quello del Brentford, che è la quarta peggiore difesa di tutta la Premier League. Di solito si dice che i campionati li vincono le squadre che prendono meno gol, e questa è una prova, anche se ovviamente in tema minore: parliamo “solo” di una qualificazione europea importante che può regalare introiti altrettanto importanti per fare mercato.

Il pronostico

Meno di tre reti complessive, e Chelsea che dovrebbe vincere rimanendo così dentro la zona Europa anche per un’altra settimana. Il Brentford ormai ha detto tutto per questa stagione e le motivazioni – oltre che la difesa dei Blues – faranno la differenza.

Le probabili formazioni di Brentford-Chelsea

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter; Norgaard, Janelt; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, Neto; Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2