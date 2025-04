Pronostici Atp Montecarlo 2025: i favoriti per la vittoria finale

Pronostici Montecarlo, è questa la situazione alla vigilia del primo Masters 1000 dell’anno sulla terra rossa: chi sono i favoriti per la vittoria del torneo.

Il ranking, ora come ora, è bugiardo. Il numero 1 al mondo non c’è, per i motivi che tutti conosciamo, e il secondo e terzo classificato stanno, per così dire, annaspando. Il fatto che Alexander Zverev e Carlos Alcaraz siano più in alto di tutti gli altri non significa, dunque, che la loro vittoria sia così scontata. Non se teniamo conto delle loro ultime performance, quanto meno.

Il che complica, e non poco, i pronostici relativi al favorito per il trionfo del Rolex Masters 1000, il primo grosso torneo dell’anno che si gioca sulla terra rossa. A Montecarlo potrebbero prefigurarsi gli scenari più disparati e sarà davvero interessante scoprire quale, tra i tennisti in gara, riuscirà a farla franca, perché l’epilogo di questo torneo determinerà, in un certo senso, la geografia della parentesi sul mattone tritato. E anche, quindi, dell’ormai imminente Roland Garros.

Ma procediamo per gradi e andiamo a scoprire chi, almeno sulla carta, abbia maggiori chance di mettere in tasca i punti e il prize money in palio nel Principato di Monaco. Ebbene, come facilmente intuibile, uno dei favoriti è senza dubbio Stefanos Tsitsipas, che al Country Club ha vinto 3 volte e che si trova particolarmente a suo agio sulla superficie monegasca. Dopo un periodo di offuscamento sembrerebbe peraltro tornato in sé, per cui è probabile che possa essere proprio lui a spuntarla.

Rolex Masters al via: i papabili per la vittoria a Montecarlo

Anche Sascha Zverev, però, è uno specialista della terra rossa, per cui è possibile che dia filo da torcere a tutti i competitor che incrocerà lungo il suo cammino, incluso il nostro Matteo Berrettini. La percentuale di vittorie sul rosso supera il 70%, il che basterebbe a fare di lui un papabile candidato per la vittoria del Masters 1000 di Montecarlo, se non fosse che, ultimamente, il suo rendimento è peggiorato.

C’è, poi, l’incognita Carlos Alcaraz. L’iberico lo scorso anno ha vinto il Roland Garros, per cui, ora come ora, è uno dei migliori tennisti al mondo su terra battuta. Anche lui, tuttavia, è reduce da qualche passo falso di troppo, quindi non è affatto scontato che in campo sia il solito Carlitos spaccatutto. A giudicare dai pronostici dei bookmkaer, vale la pena tenere d’occhio anche Casper Ruud. Non è in formissima, ma è anche vero che, fino a questo momento, è proprio sulla terra rossa che ha giocato il suo miglior tennis. E ha dalla sua un sorteggio agevole, quindi, perché no?

Gli scommettitori, di contro, non sembrano dare troppa fiducia né a Jack Draper, che ha vinto a Indian Wells ma che sul mattone tritato ha ancora tanto da dimostrare, né a Holger Rune. Ma quest’ultimo, ormai lo sappiamo, potrebbe stupirci con effetti speciali proprio quando meno ci aspetteremmo di vederlo vincere. Scenari infiniti, dunque, per un torneo che, al netto dell’assenza di Sinner, saprà certamente regalarci innumerevoli colpi di scena.