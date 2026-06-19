Pronostici Tunisia-Giappone: marcatore e tiri in porta

Pronostici Tunisia-Giappone: la squadra africana ha già cambiato allenatore. I nipponici sognano di andare avanti

La Tunisia ha preso una legnata dalla Svezia nel prima partita di questo Mondiale ed è anche per questo che ha deciso di cambiare allenatore. Fuori Lamouchi, dentro Renard. Una scelta clamorosa.

Il Giappone si è confermato – dopo il pareggio 2-2 contro l’Olanda – un avversario ostico. Tecnicamente in enorme crescita, e che segna anche di testa contro i colossi che c’erano dietro nella difesa olandese. Anche in questo caso possiamo serenamente parlare di un fatto clamoroso. Ma il calcio, lo sappiamo, è questo. Regala sempre emozioni. Anche per via, ovviamente, di quello che abbiamo visto nel primo turno di questo Mondiale, le nostre scelte pendono verso una direzione. E andiamo a vederle insieme.

Pronostici Tunisia-Giappone: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore, a segno anche nella partita d’esordio: con una giocata pregevole al limite dell’area di rigore, Nakamura ha regalato l’altra sera il primo pari contro l’Olanda. Una giocata bella, di qualità, ma anche di potenza poi nel riuscire a scagliare una conclusione, leggermente deviata, che è andata in rete. Ci aspettiamo si possa ripetere.

Questione tiri in porta, invece: Kubo, giocando con la possibilità di attaccare con la faccia verso la porta avversaria, riesce a creare non solo superiorità numerica in mezzo al campo ma anche trovare la conclusione. Un giocatore assai completo, un giocatore che si potrebbe ripetere decisamente anche contro la Tunisia e trovare un tiro, così come lo potrebbe trovare Doan, che ha fatto una stagione straordinaria con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Le qualità tecniche, per chi non lo conoscesse bene, non sono davvero in discussione. Forse la scossa del cambio allenatore potrebbe dare qualcosa alla Tunisia. Un tiro in porta per Slimane, uno che non si è mai arreso contro la Svezia.

Quindi: Nakamura marcatore plus, Kubo, Doan e Slimane over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 19,23 volte la posta.