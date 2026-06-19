Pronostici Ecuador-Curaçao: marcatore e tiri in porta

Pronostici Ecuador-Curaçao: dopo la sconfitta al debutto i sudamericani cercheranno la prima vittoria al Mondiale

La favola Curaçao, come ampiamente prevedibile, è destinata a rimanere tale. Intanto c’è da dire che gli uomini di Advokat, che si è pure emozionato, hanno segnato un gol alla Germania al Mondiale. Un sogno vero e proprio, pensando a quello che davvero è questa nazionale.

Dal proprio canto, l’Ecuador, dopo la sconfitta contro la Costa D’Avorio al debutto, sa benissimo che le possibilità di andare avanti passano tutte da una vittoria contro questa squadra. Una vittoria che, tra le altre cose, dovrebbe serenamente arrivare. Rimanendo dentro il tema delle qualità della rosa, i sudamericani ne hanno molte di più e hanno pure voglia di segnare tanti gol perché poi alla fine il passaggio del turno, forse tra le migliori terze, potrebbe pure arrivare per via della differenza reti. Insomma, la situazione è questa. E andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Ecuador-Curaçao: le nostre scelte

Per quanto riguarda il marcatore la scelta ricade probabilmente sull’uomo più rappresentativo di questa squadra, quel Valencia in grado di segnare almeno una rete. La difesa di Curaçao è tutt’altro che granitica e chi vuole rischiare un po’ di più potrebbe anche decidere di andare per la doppietta dell’attaccante.

Sempre rimanendo in attacco due conclusioni dentro i pali ce l’aspettiamo da Yeaboah. Sì, giocando a sinistra alle spalle dell’unica punta riesce a esprimersi nel migliore dei modi. Un giocatore di livello che vuole mettersi in mostra. Infine, un tiro nello specchio, lo potrebbe trovare quell’uomo di maggiore personalità dentro l’Ecuador, vale a dire Moises Caicedo. Sì, vero che gioca a centrocampo, ma ha uno strapotere fisico e un carisma che gli permettono anche di poter essere pericoloso nelle zone che contano del campo.

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