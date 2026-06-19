Pronostici Spagna-Arabia Saudita: marcatore e tiri in porta

Pronostici Spagna-Arabia Saudita: la truppa di De la Fuente è obbligata a vincere contro i sauditi. E lo farà. Le scelte

Un pareggio clamoroso contro Capo Verde. Vabbè, la Spagna ha calciato tantissime volte in porta, ci ha provato in tutti i modi, ma non ha sfondato. E de la Fuente è subito con le spalle al muro.

Fortuna vuole che anche contro l’Arabia Saudita, almeno sulla carta, l’impegno è abbastanza agevole. Non è che stiamo qui a parlare di chissà quale squadra. Parliamo di un gruppo arrivato non per caso al Mondiale, c’è da dirlo, ma che non è che abbia chissà quali qualità per andare avanti. Insomma, la Spagna ha un solo risultato utile. E andiamo a vedere insieme chi potrebbero essere gli uomini decisivi.

Pronostici Spagna-Arabia Saudita: le nostre scelte

Partiamo dal marcatore. Ovvio che Lamine Yamal, in una situazione del genere, non solo giocherà dal primo minuto ma deve prendere per mano una squadra che ha assoluto bisogno del suo campionato. Uno dei fenomeni del calcio mondiale, inoltre, vuole dimostrare al resto della compagnia di poter essere all’altezza di quelli che hanno già dimostrato di essere presenti nel primo turno, insomma. Una rete per lui.

Ferran Torres vorrebbe sbloccarsi in tutti i modi: ha calciato in porta e lo ha fatto non con la giusta precisione. Non è una situazione che aveva immaginato. Ha l’occasione per rifarsi. Quindi da lui ci aspettiamo almeno due conclusioni dentro lo specchio della porta. Un tiro a testa, così come già successo nella prima partita, pure per Cucurella (che s’inserisce sempre a sinistra) sia per Fabian Ruiz che è stato in generale anche poco preciso, ma che si trova sempre nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Quindi: Lamine Yamal marcatore plus, Ferran Torres over 1,5 tiri in porta plus, Cucurella over 0,5 tiri in porta plus e Fabian Ruiz over 0,5 tiri in porta plus. Su SportBet non ci sono ancora quote.