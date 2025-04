Pronostico Siviglia-Atletico Madrid: si torna all’antico

Siviglia-Atletico Madrid è una gara della trentesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Si torna all’antico. Rispetto alla gara d’andata. E dopo vi diremo anche il perché. Siviglia e Atletico Madrid si affrontano domenica pomeriggio con motivazioni molto differenti. I primi, ormai, hanno raggiunto quello che da un paio di anni è l’obiettivo stagionale, la salvezza. I secondi, fuori da ogni caso nello spazio di due settimane, vorrebbero cercare di lasciare aperta, visto che Barcellona e Real sono in corsa su tutti i fronti e perderanno energie, la possibilità di rimanere in corsa per la Liga. Non semplice, ma nemmeno impossibile.

Sono nove i punti di distacco, adesso, quelli che separano gli uomini di Simeone dalla squadra di Flick. Sei rispetto a quella di Ancelotti. Un paio di risultati negativi e tutto è sfumato. E questo fa anche avvicinare l’addio del tecnico da Madrid. Vedremo. Un altro discorso. Quello che interessa a noi in questa sfida e capire o almeno cercare di farlo, come finirà. E adesso vi spieghiamo il perché del ritorno all’antica.

Se leviamo il match dell’andata, finito 4-3, nei quattro incroci precedenti la sfida ha per 3 volte regalato una sola rete e una volta due reti. Evidente che l’Atletico deve trovare quella forza difensiva che è mancata nelle ultime uscite. Quindi una vittoria, con il minimo scarto degli ospiti, e senza grande spettacolo, potrebbe essere la via corretta per questo match.

Come vedere Siviglia-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Il pronostico

Vittoria dell’Atletico in un match da meno di tre reti complessive. La gara di Siviglia potrebbe finire in questo modo.

Le probabili formazioni di Siviglia-Atletico Madrid

SIVIGLIA (4-2-3-1): Nyland; Carmona, Bade, Salas, Pedrosa; Agoume, Sow, Lokonga; Lukebakio, Romero, Vargas.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Molina; Le Normand, Lenglet, Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1