Pronostico Gremio-Montevideo City: la rivincita vale il primo posto

Gremio-Montevideo City è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico
Nel girone F di questa Copa Libertadores, il Montevideo City guida la classifica con 12 punti, due in più rispetto al Gremio, secondo. Le altre ormai non hanno nulla da chiedere, quindi nella partita che verrà giocata in Brasile in palio c’è un posto dentro gli ottavi di finale. La seconda, invece, va a giocare i sedicesimi.
I brasiliani sognano, vogliono, e quasi sicuramente si prenderanno la rivincita rispetto al match d’andata. Uno a zero per gli uruguaiani in una partita che avrebbe potuto raccontato altro. Sì, anche nel match d’andata avevano fatto meglio i brasiliani che alla fine, però, si sono ritrovati a leccarsi le ferite. C’è un grosso punto di forza nei padroni di casa ed è la difesa. Un solo gol subito in cinque partite, appunto, nel match giocato all’andata.
Per il resto nessun’altra volta il portiere del Gremio ha dovuto raccogliere la palla in fondo al sacco e questo mette in evidenza tutte le qualità sotto il profilo difensivo dei brasiliani. Che sfrutteranno, ovviamente, il fatto di concedere poco, per prendersi una vittoria che vorrebbe dire promozione diretta agli ottavi di finale. Che era, tra le altre cose, anche l’obiettivo all’inizio dell’anno.
Come vedere Gremio-Montevideo City in diretta tv e in streaming
Flamengo-Cusco è in programma mercoledì alle 00.00. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.
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Comparazione quote
La vittoria del Gremio è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Lottomatica.
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Il pronostico
Il Gremio continuerà a non prendere gol e questa volta la vittoria varrà l’accesso diretto agli ottavi di finale. Una sfida da meno di tre reti complessive e con un’affermazione quasi sicura dei padroni di casa.
Le probabili formazioni di Gremio-Montevideo City
GREMIO (4-2-3-1): Weverton; Pavon, Eduardo, Viery Paulista; Perez, Arthur; Enamorado, Braithwaite, Amuzu; Vinicius.
MONTEVIDEO CITY (4-3-3): Torgnascioli; Silvera, Kagelmacher, Romero, Aguero; Siles, Montes, Pizzichillo; Obregon, Rodriguez, Lecchini.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0
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