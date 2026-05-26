I pronostici di martedì 26 maggio: spareggio Ligue 1, Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana

I pronostici di martedì 26 maggio, c’è lo spareggio St. Etienne-Nizza e poi nella notte italiana le partite di Coppa Libertadores e Sudamericana

Terminati ufficialmente i campionati di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga, resta l’ultimo verdetto in Ligue 1 dove stasera si giocherà l’andata dello spareggio tra St. Etienne e Nizza. Solo una di queste due squadre, rispettivamente terza in Ligue 1 e terzultima in Ligue 1, giocherà nella prossima stagione nel massimo campionato francese.

Nella notte italiana tra martedì e mercoledì si chiude la fase a gironi di Copa Libertadores e Copa Sudamericana, con diversi verdetti ancora aperti. In Copa Libertadores il Flamengo già sicuro del primo posto parte favorito contro il Cusco, mentre l’Estudiantes si gioca una fetta importante degli ottavi nello scontro diretto con l’Independiente Medellín. Situazione delicata anche per l’Universitario de Deportes contro il Tolima. Il Nacional Montevideo, invece, deve vincere contro il Coquimbo Unido per salire quanto meno in terza posizione e passare in Copa Sudamericana.

In Copa Sudamericana riflettori puntati soprattutto sulle brasiliane: il Grêmio affronta il Montevideo City Torque con l’obiettivo di chiudere al comando del gruppo, mentre il San Paolo è già molto vicino alla qualificazione diretta agli ottavi e parte nettamente favorito contro il Boston River. Situazione più complicata per il Santos, chiamato a battere il Deportivo Cuenca.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 0-1 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Lanus-Mirassol, Coppa Libertadores, ore 00:00

Vincenti

NACIONAL DE FOOTBALL (in Nacional De Football-Coquimbo Unido, Coppa Libertadores , ore 00:00)

(in Nacional De Football-Coquimbo Unido, Coppa Libertadores ore 00:00) SAO PAULO (in Sao Paulo-Boston River, Coppa Sudamericana , ore 00:00)

(in Sao Paulo-Boston River, Coppa Sudamericana ore 00:00) GREMIO (in Gremio-Montevideo City, Coppa Sudamericana , ore 00:00)

(in Gremio-Montevideo City, Coppa Sudamericana ore 00:00) SAN LORENZO (in San Lorenzo-Deportivo Recoleta, Coppa Sudamericana, ore 02:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Banik Ostrava-FC Silon Taborsko , First League Repubblica Ceca , ore 13:00

, , ore 13:00 Greuther Furth-Rot-Weiss Essen , Zweite Liga playoff , ore 20:30

, , ore 20:30 Flamengo-Cusco, Coppa Libertadores, ore 02:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Örebro-Helsingborg , Superettan , ore 19:00

, , ore 19:00 Palestino-Deportivo Riestra, Coppa Sudamericana, ore 00:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 10.81 GOLDBET ; 11.04 SPORTBET; 10.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 in St. Etienne-Nizza, Ligue 1, ore 20:45