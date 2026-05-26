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Pronostico Flamengo-Cusco: la voglia è di riprendersi

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Flamengo-Cusco è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico 

Il Flamengo, nel girone A di questa Copa Libertadores, è sicuro del primo posto. Tredici punti in cinque partite, migliore difesa con soli due gol subiti, e miglior attacco con 11 reti fatte. Direte voi, i padroni di casa contro i peruviani del Cusco non hanno nessuna motivazione. Ma forse è sbagliato. E vi spieghiamo perché.

Pronostico Flamengo-Cusco
Pronostico Flamengo-Cusco: la voglia è di riprendersi (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Nel corso del fine settimana, in una gara di campionato interna, il Flamengo ha perso contro il Palmeiras, la rivale di sempre. Una sconfitta pesantissima per la testa dei giocatori rossoneri che hanno voglia di rimettersi immediatamente sui binari giusti e l’unico modo nel calcio per farlo è quello di vincere. Come detto gli ospiti sono fuori da ogni possibilità di prendersi una qualificazione. Nelle cinque partite che fino al momento il Cusco ha giocato ha collezionato solamente un punto. Quindi nemmeno c’è la possibilità reale di sognare qualcosa di unico nella storia di questo club. L’unica cosa è che gli uomini peruviani si godranno la serata, sapendo di giocare contro la squadra più forte e che vuole riprendersi il titolo conquistato lo scorso anno. Sul pronostico, insomma, nessun dubbio.

Come vedere Flamengo-Cusco in diretta tv e in streaming 

Flamengo-Cusco è in programma mercoledì alle 2:30. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.

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La vittoria del Flamengo è quotata 1.09 su Goldbet e Lottomatica  e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.55 su Lottomatica.

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Il pronostico

Senza nessuna difficoltà il Flamengo si prenderà questi tre punti inutili per la classifica ma utili per il morale della squadra dopo la sconfitta contro il Palmeiras. Una gara, tra le altre cose, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Flamengo-Cusco

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Paquetá, Carrascal; Plata, Lino, Pedro; Bruno Henrique.
CUSCO (4-3-3): Pedro Díaz; Ruidías, Fuentes, Choi, Zevallos; Valenzuela, Colman, Soto; Colitto, Manzaneda, Juan Tévez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0

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