Pronostico Estudiantes-Medellin: sorpasso e qualificazione

Estudiantes-Medellin è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico

L’occasione è molto importante per gli argentini dell’Estudiantes contro il Medellin: una vittoria dei padroni di casa permetterebbe infatti il sorpasso in classifica e quindi secondo posto. Con accesso direttamente agli ottavi di finale della manifestazione.

Sono divise da un solo punto in classifica le due squadre e, l’atteggiamento della squadra ospite, sarà sicuramente molto difensivo. Prima non prenderle. Ma diciamo che questa situazione tattica, andando a vedere i numeri, si potrebbe rivelare sbagliata. Il motivo è presto spiegato: dieci gol subiti in cinque partite mettono in evidenza un fatto eclatante, il Medellin non è che sappia difendere così bene e l’Estudiantes ne potrebbe assolutamente approfittare.

Che gli argentini siano favoriti – e superiori – ce lo dice anche il fatto che all’andata la partita è finita in pareggio. Un risultato che come avrete capito starebbe bene alla formazione ospite, ma crediamo fortemente che l’Estudiantes sia in grado in questo match di mettere le cose a posto ed evitarsi lo spareggio per andare direttamente agli ottavi di finale. Un compito, questo, che toccherà agli ospiti.

Come vedere Estudiantes-Medellin in diretta tv e in streaming

Estudiantes-Medellin è in programma mercoledì alle 2:30. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria dell’Estudiantes è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.62 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Vittoria dei padroni di casa in una gara da meno di tre reti complessive. Come detto il compito è in discesa per gli argentini che possono prendersi la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Le probabili formazioni di Estudiantes-Medellin ESTUDIANTES (4-2-3-1): Muslera; Meza, Nunez, Gonzalez Pirez, Benedetti; Castro, Piovi; Cetre, Amondarain, Aguirre; Carrillo.

MEDELLIN (3-4-3): Chaux; Chaverra, Ortiz, Londono; Mena Perea, Loboa, Moreno, Fabra; Gonzalez, Fydriszewski, Catano. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0