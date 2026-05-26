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Pronostico Estudiantes-Medellin: sorpasso e qualificazione

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Estudiantes-Medellin è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico 

L’occasione è molto importante per gli argentini dell’Estudiantes contro il Medellin: una vittoria dei padroni di casa permetterebbe infatti il sorpasso in classifica e quindi secondo posto. Con accesso direttamente agli ottavi di finale della manifestazione.

Pronostico Estudiantes-Medellin
Pronostico Estudiantes-Medellin: sorpasso e qualificazione (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Sono divise da un solo punto in classifica le due squadre e, l’atteggiamento della squadra ospite, sarà sicuramente molto difensivo. Prima non prenderle. Ma diciamo che questa situazione tattica, andando a vedere i numeri, si potrebbe rivelare sbagliata. Il motivo è presto spiegato: dieci gol subiti in cinque partite mettono in evidenza un fatto eclatante, il Medellin non è che sappia difendere così bene e l’Estudiantes ne potrebbe assolutamente approfittare.

Che gli argentini siano favoriti – e superiori – ce lo dice anche il fatto che all’andata la partita è finita in pareggio. Un risultato che come avrete capito starebbe bene alla formazione ospite, ma crediamo fortemente che l’Estudiantes sia in grado in questo match di mettere le cose a posto ed evitarsi lo spareggio per andare direttamente agli ottavi di finale. Un compito, questo, che toccherà agli ospiti.

Come vedere Estudiantes-Medellin in diretta tv e in streaming 

Estudiantes-Medellin è in programma mercoledì alle 2:30. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Estudiantes è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica  e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.62 su Lottomatica.

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Il pronostico

Vittoria dei padroni di casa in una gara da meno di tre reti complessive. Come detto il compito è in discesa per gli argentini che possono prendersi la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Estudiantes-Medellin

ESTUDIANTES (4-2-3-1): Muslera; Meza, Nunez, Gonzalez Pirez, Benedetti; Castro, Piovi; Cetre, Amondarain, Aguirre; Carrillo.
MEDELLIN (3-4-3): Chaux; Chaverra, Ortiz, Londono; Mena Perea, Loboa, Moreno, Fabra; Gonzalez, Fydriszewski, Catano.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0

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