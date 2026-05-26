Pronostico Santos-Cuenca: la vittoria potrebbe bastare

Santos-Cuenca è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico

Il Girone D di questa Copa Libertadores è molto complicato. Davanti a tutti c’è il San Lorenzo con 7 punti che sarà impegnato contro il Recoleta (5). Mentre il Santos, che al momento è ultimo in classifica con solamente 4 punti fatti, gioca in casa contro il Cuenca (6). Tutte in ballo. E può succedere di tutto.

Il Cuenca ha vinto il match d’andata uno a zero ma sa benissimo che nella notte tra martedì e mercoledì sarà complicato riuscire a fare la stessa cosa. Parliamo di un Santos, infatti, che con una vittoria e visto l’altro scontro diretto, potrebbe superare il turno. Al massimo potrebbe finire al secondo posto, nella peggiore delle ipotesi, quindi crediamo che i padroni di casa, spinti dalla voglia di fare risultato, e costretti a fare risultato, possano riuscire nel colpo che aprirebbe davvero a delle possibilità importanti.

Il Cuenca segna poco (solamente 3 le reti messe a referto nelle cinque partite giocate) e ha subito un gol in più rispetto a quelli fatti. Insomma, è una squadra che dovrebbe cercare di difendersi anche se sa benissimo che un pareggio potrebbe non bastare per andare avanti. Quindi, siccome alla fine vuoi o non vuoi te la devi giocare, in quegli spazi il Santos si potrebbe inserire e portarsi i tre punti a casa. La vediamo in questo modo.

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Flamengo-Cusco è in programma mercoledì alle 02:30. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Santos è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica e Sportbet. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.65 su Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Santos vincente perché ha qualità maggiori e perché, per quanto vi abbiamo raccontato prima, può sfruttare gli spazi che i ospiti lasceranno. Ci aspettiamo, quindi, un’affermazione interna in una gara da meno di tre reti complessive. Le probabili formazioni di Santos-Cuenca SANTOS (4-3-3): Brazao; Vinicius, Frias, Peres, Escobar; Arao, Henriques, Miguelito; Bontempo, Barreal, Barbosa.

CUENCA (4-3-3): Ferrero; Mosquera, Boolsen, Postel, Arboleda; Maccari, Chacon, Garcia, Vega, Gonzalez; Ordonez. POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0