Pronostico Santos-Cuenca: la vittoria potrebbe bastare

Santos-Cuenca è valida per la sesta e ultima giornata dei gironi di Copa Libertadores: probabili formazioni e pronostico
Il Girone D di questa Copa Libertadores è molto complicato. Davanti a tutti c’è il San Lorenzo con 7 punti che sarà impegnato contro il Recoleta (5). Mentre il Santos, che al momento è ultimo in classifica con solamente 4 punti fatti, gioca in casa contro il Cuenca (6). Tutte in ballo. E può succedere di tutto.
Il Cuenca ha vinto il match d’andata uno a zero ma sa benissimo che nella notte tra martedì e mercoledì sarà complicato riuscire a fare la stessa cosa. Parliamo di un Santos, infatti, che con una vittoria e visto l’altro scontro diretto, potrebbe superare il turno. Al massimo potrebbe finire al secondo posto, nella peggiore delle ipotesi, quindi crediamo che i padroni di casa, spinti dalla voglia di fare risultato, e costretti a fare risultato, possano riuscire nel colpo che aprirebbe davvero a delle possibilità importanti.
Il Cuenca segna poco (solamente 3 le reti messe a referto nelle cinque partite giocate) e ha subito un gol in più rispetto a quelli fatti. Insomma, è una squadra che dovrebbe cercare di difendersi anche se sa benissimo che un pareggio potrebbe non bastare per andare avanti. Quindi, siccome alla fine vuoi o non vuoi te la devi giocare, in quegli spazi il Santos si potrebbe inserire e portarsi i tre punti a casa. La vediamo in questo modo.
Come vedere v in diretta tv e in streaming
Flamengo-Cusco è in programma mercoledì alle 02:30. In Italia non si potrà seguire su nessuna piattaforma, infatti nessuno dei nostri canali ha acquisito i diritti di questa manifestazione. Quindi niente diretta tv e nemmeno diretta streaming.
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Comparazione quote
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Il pronostico
Santos vincente perché ha qualità maggiori e perché, per quanto vi abbiamo raccontato prima, può sfruttare gli spazi che i ospiti lasceranno. Ci aspettiamo, quindi, un’affermazione interna in una gara da meno di tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Santos-Cuenca
SANTOS (4-3-3): Brazao; Vinicius, Frias, Peres, Escobar; Arao, Henriques, Miguelito; Bontempo, Barreal, Barbosa.
CUENCA (4-3-3): Ferrero; Mosquera, Boolsen, Postel, Arboleda; Maccari, Chacon, Garcia, Vega, Gonzalez; Ordonez.
POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0
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