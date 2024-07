Dramma Leclerc, situazione sconfortante: annuncio da brividi

Dramma Leclerc, la situazione è sconfortante per il pilota monegasco della Rossa. A parlare è l’ex team principal

Dopo la vittoria nella sua gara di casa, quella del Principato di Monaco, per Charles Leclerc è arrivato un momento di forte flessione. Il monegasco non riesce a dare quello che potrebbe anche per via di una macchina non sembra essere collegata al pilota. Insomma, si potrebbe fare di meglio e si deve fare di meglio, perché parliamo pur sempre della Ferrari.

Non sappiamo se nel prossimo Gran Premio, quello del Belgio in programma nel prossimo fine settimane vedremo dei miglioramenti, certo è che tutti si aspettano di più da quello che è stato definito “Il Predestinato”. Un momento che prima o poi deve passare. E a spiegare quello che secondo lui sta succedendo a Leclerc ci ha pensato l’ex team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene, che ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. E ovviamente non si poteva non parlare della Rossa.

Dramma Leclerc, le parole di Arrivabene

“Leclerc? Nessuna crisi, ma un momento di scoramento. Ha bisogno di essere stimolato e capito. Deve avere persone accanto che sappiano tirare fuori il meglio da lui. Se uno ha stoffa non la perde d’improvviso”.

Detto questo, Arrivabene è stato stimolato anche su Hamilton prossimo compagno di squadra di Charles. In questo caso il pensiero dell’ex dirigente anche della Juventus è stato molto chiaro. C’è enorme fiducia per quello che riguarda il futuro: “Lewis può aiutare Charles a crescere, il primo avversario di un pilota è il suo compagno. Ma conta di più la macchina che avrà e l’unico fenomeno è Verstappen. Ma neanche lui è in grado di abbassare da solo 2-3 decimi come sento dire”. Insomma, serve una macchina competitiva, come sappiamo. Altrimenti la questione potrebbe rimanere sempre identica con poche possibilità di vedere una squadra competitiva come tutti i tifosi sognano. E meritano.