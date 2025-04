Pronostici Sampdoria-Cittadella e Modena-Sassuolo: ribaltone salvifico

Sampdoria-Cittadella e Modena-Sassuolo sono partite della trentatreesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Lo scossone serviva, era nell’aria da un po’ di tempo, ed è arrivato. Anche perché oggettivamente di tempo da perdere non ce n’è più. La Sampdoria ha esonerato Semplici e ha deciso di affidarsi ad Evani in panchina. Un compito difficilissimo – anche con l’aiuto di Roberto Mancini che si è fatto vedere a Bogliasco – per risollevare le sorti di una squadra che rischia una clamorosa retrocessione in Serie C.

Sì, la Sampdoria, che aveva iniziato la stagione, ovviamente, con tutto un altro spirito, e con tutt’altri obiettivi, adesso si trova nelle zone pericolosissime della classifica. Una squadra davvero inguardabile, fino al momento, quella ligure. Che ha però dei giocatori in rosa capaci di fare la differenza. Serviva lo scossone e crediamo che questo possa decisamente aiutare a vincere la gara contro il Cittadella. Anche perché il pubblico sembra aver recepito il messaggio e non dovrebbe contestare nessuno.

Detto questo, e passando all’altra partite di questo articolo, dopo la scoppola presa sul campo del Palermo, il Sassuolo, capolista e ormai proiettato verso la A, non vuole di certo perdere un’altra partita. Nel derby contro il Modena – che viene da due vittorie di fila, fondamentale quella sul campo del Pisa – non sarà di certo facile. Anche perché un derby è sempre un derby. Ma la qualità dei giocatori di Fabio Grosso, e il passo falso della scorsa settimana (e nessuno vuole perdere due gare di fila) ci impongono quasi di dire che sarà il Sassuolo a prendersi i tre punti. Lo dice lo classifica. Lo dice la rosa delle due squadre.

Il pronostico di Sampdoria-Cittadella

Ribaltone e vittoria importante, decisiva, per cercare di raggiungere l’obiettivo salvezza. Il nuovo corso della Sampdoria partirà nel migliore dei modi. Non ci sono possibilità che possa finire in un altro modo.

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (3-4-2-1): Cragno; Curto, Altare, Riccio; Bereszynski, Vieira, Yepes, Beruatto; Depaoli, Sibilli; Niang.

CITTADELLA (3-5-2): Kastrati; Salvi, Capradossi, Pavan; D’Alessio, Vita, Tronchin, Palmieri, Masciangelo; Olwokwo, Rabbi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1

Il pronostico di Modena-Sassuolo

Dopo la scoppola contro il Palermo, nel derby contro il Modena il Sassuolo riprenderà la corsa verso la Serie A che è rimasta ovviamente ad un passo. Match da vittoria esterna.

Le probabili formazioni

MODENA (4-3-3): Gagno; Magnino, Zaro, Cauz; Di Pardo, Santoro, Gerli, Idrissi; Palumbo, Gliozzi, Caso.

SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Romagna, Pierangolo; Ghion, Boloca, Volpato; Berardi, Mulattieri, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2