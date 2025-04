Pronostico Verona-Genoa: tutti felici in questo modo

Verona-Genoa è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Con il pareggio conquistato sul campo del Torino, il Verona ha piazzato il terzo risultato utile di fila in Serie A: una striscia che in Veneto non si vedeva da parecchio tempo e che, ovviamente, ha aggiustato e non di poco la classifica della squadra di Paolo Zanetti. Che adesso si trova in una situazione decisamente molto più tranquilla e che, contro il Genoa, si potrebbe anche accontentare.

Certo, nessuno scende in campo per il pareggio, ma andando anche a vedere quella che è la classifica della squadra di Vieira, che si presenta a questo appuntamento consapevole dei propri mezzi e soprattutto dopo la bella vittoria contro l’Udinese in casa, possiamo tranquillamente affermare che, tutti, sarebbero decisamente contenti con un punto a testa per muovere la classifica. Ovvio che il Genoa, con questo risultato positivo, vedrebbe decisamente da vicino la possibilità di toccare quota 40 punti che vorrebbero dire salvezza. E, come disse un giocatore che conosciamo tutti, in alcune occasioni, “meglio due feriti che un morto”. Quindi, perché non utilizzare ancora questo semplice metodo per avvicinare tutti quelli che sono gli obiettivi.

Detto questo, crediamo fortemente che l’atteggiamento del Genoa – che non ha l’acqua alla gola e che sì, con un punto potrebbe davvero iniziare a festeggiare – indirizzerà vuoi o non vuoi la partita del Bentegodi.

Il pronostico

Gara da pareggio, con poche discussioni. Un punto e tutti felici. Sì, perché muovere la classifica, visti anche gli impegni di quelle che stanno dietro, potrebbe avvicinare, soprattutto il Verona, alla salvezza.

Le probabili formazioni di Verona-Genoa

VERONA (3-5-2): Montipò: Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchtchaoua, Duda, Dawidowicz, Bernede, Bradaric; Sarr, Mosquera.

GENOA (4-2-3-1): Leali; De Winter, Bani, Vasquez, Martin; Badelj, Frendrup; Miretti, Messias, Cornet; Pinamonti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1