Pronostico Eintracht Francoforte-Heidenheim: mettono la quinta marcia

Eintracht Francoforte-Heidenheim è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League non aspetta. E nonostante il Francoforte è impegnato in Europa League, deve per forza di cose pensare anche e soprattutto al campionato per un semplice motivo: è in corsa per prendersi un posto tra le prime quattro che garantirebbe non solo il pass per la massima competizione europea del prossimo anno, ma anche, come sappiamo, diversi milioni di euro di introiti che possono cambiare le sorti di un’intera stagione.

Sì, diciamo che non sono ammessi passi falsi in questo momento dell’annata e il calendario, senza dubbio, viene incontro a quelle che sono le esigenze del Francoforte: avere un impegno, almeno sulla carta, abbastanza agevole, per pensare anche al ritorno della gara di Europa League. L’Heidenheim, infatti, è una squadra che lotta per la salvezza – al momento sarebbe quella che andrebbe allo spareggio per la permanenza in Bundesliga – con poche possibilità, al momento, di uscire fuori da questa situazione. Anzi, a dire il vero, ci sono maggiori possibilità di una retrocessione diretta che, da quelle parti, faranno di tutto per evitare.

Mancano ancora diverse giornate alla fine del campionato tedesco, ma ormai dietro le cose sembrano essere abbastanza delineate a differenza di quello che potrebbe succedere davanti. Non è, insomma, una questione di motivazioni, ma proprio di differenti valori tecnici. Sono quelli che faranno la differenza.

Come vedere Eintracht Francoforte-Heidenheim in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Heidenheim è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, è vero, i padroni di casa avranno l’impegno europeo sulle gambe e il ritorno in testa. Ma non si possono come detto prima tirarsi fuori dalla qualificazione alla prossima Champions League. Una gara da vincere a tutti i costi. E crediamo che il Francoforte ce la possa fare. Anche perché, tornando alla quinta marcia di prima, sono quattro le vittorie consecutive del Francoforte contro l’Heidenheim.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Heidenheim

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Larsson, Tuta; Gotze, Skhiri, Baoyha; Ekitike.

HEIDENHEIM (3-4-2-1): Muller; Mainka, Gimber, Siersleben; Busch, Dorsch, Schoppner, Kratzig; Traore, Beck; Pieringer.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1