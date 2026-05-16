Pronostico Real Oviedo-Alavés: trequarti di salvezza

Real Oviedo-Alaves è una gara della trentasettesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

L’unica squadra al momento retrocessa dalla Liga è il Real Oviedo. Una vagonata di altri club si giocano la permanenza e, tra queste, c’è pure l’Alaves che di punti in classifica ne ha 40 ma che, incredibilmente, rischia grosso.

Una cosa mai successa in questo campionato. Ma per gli ospiti, appunto, arriva la possibilità di prendersi una grossa fetta di permanenza in questo match che non si può sbagliare. Sì, è vero che il Real Oviedo ha onorato fino alla fine tutti gli impegni e non ha concesso nulla a nessuno, ma gli ospiti hanno per forza da dare qualcosa in più in questa partita se vogliono mettersi quasi al sicuro. E anche sulla questione mentale devono spingere. Poi, possiamo anche dire che gli ospiti hanno una rosa migliore e che di solito, con questi punti, sei tranquillo da un pezzo. E tutto questo ovviamente è un altro passo per aspettarci una vittoria esterna.

E poi c’è anche un numero che prima o poi dovrà essere ribaltato: negli ultimi undici scontri diretti giocati in casa contro l’Alavese, l’Oviedo non ha perso. A livello di anni parliamo di una cosa che non succede dal 1980. E sì, cambierà anche questo.

Come vedere Real Oviedo-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Alaves, gara valida per la trentasettesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 19. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

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Comparazione quote

La vittoria dell’Alaves è quotata 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.72 su Goldbet e Lottomatica.

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Il pronostico

L’Alaves deve vincere e vincerà, contro un Real Oviedo che ormai pensa solo alla prossima stagione. Ospiti che hanno motivazioni importanti e devono ribaltare quei numeri che vi abbiamo raccontato prima.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Alaves

REAL OVIEDO (4-3-3): Escandell; Vidal, Bailly, Costas, Alhassane; Fonseca, Colombatto, Reina; Chaira, Vinas, Fernandez.

ALAVES (5-3-2): Sivera; Perez, Tenaglia, Koski, Parada, Rebbach; Guridi, Blanco, Suarez; Martinez, Diabate.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1