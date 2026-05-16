I pronostici di sabato 16 maggio: Bundesliga, Primeira Liga e non solo

I pronostici di sabato 16 maggio, ci sono le partite dell’ultima giornata di Bundesliga e Primeira Liga più altri campionati minori

La Bundesliga si prepara all’ultima giornata con una certezza che si ripete praticamente ogni anno: tantissimi gol. I numeri delle ultime stagioni sono impressionanti e confermano una tendenza ormai consolidata. Nel 2025 sono stati segnati 31 gol con 7 Over 2.5 su 9 partite, nel 2024 addirittura 38 reti con 9 Over 2.5 su 9 incontri. Anche nel 2023 il turno conclusivo ha regalato 27 gol complessivi, mentre nel 2022 si è arrivati rispettivamente a 33 e 35 reti nelle ultime due edizioni considerate.

In un contesto del genere diventano fondamentali anche le motivazioni, spesso decisive nell’ultima giornata. Ed è proprio questo l’aspetto che potrebbe favorire Hoffenheim ed Heidenheim. L’Hoffenheim sta lottando con lo Stoccarda per la qualificazione alla prossima Champions League e affronta il Borussia Mönchengladbach che ha ormai poco da chiedere al campionato.

Discorso simile anche per l’Heidenheim, in lotta per la salvezza, che affronta un Mainz già salvo nonostante un girone di andata disastroso. Per approfittare in pieno dello scontro diretto tra St. Pauli e Wolfsburg l’Heidenheim oltre a vincere dovrà provare a farlo anche con un alto numero di gol segnati per migliorare la propria differenza reti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Friburgo-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

Vincenti

HOFFENHEIM (in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30)

(in Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, ore 15:30) BAYER LEVERKUSEN (in Bayer Leverkusen-Amburgo, Bundesliga, ore 15:30)

(in Bayer Leverkusen-Amburgo, ore 15:30) HEIDENHEIM (in Heidenheim-Mainz, Bundesliga, ore 15:30)

(in Heidenheim-Mainz, ore 15:30) SPORTING CP (in Sporting CP-Gil Vicente, Primeira Liga, ore 21:30)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Friburgo-Lipsia , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Werder Brema-Borussia Dortmund , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Borussia Monchengladbach-Hoffenheim, Bundesliga, ore 15:30

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bayern Monaco-Colonia , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Union Berlino-Augsburg , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Eintracht Francoforte-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 7.21 GOLDBET ; 8.43 SPORTBET; 7.21 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Estoril-Benfica, Primeira Liga, ore 21:30