Pronostico Leganés-Osasuna: obiettivo raggiunto per gli ospiti

Il Leganes alla ricerca di punti pesanti per la salvezza, che è lì a sole tre lunghezze. L’Osasuna, invece, per avvicinarla sensibilmente. Gli ospiti infatti fino al momento ne hanno collezionarti 34 e così sereni non sono. Anche se, di mezzo, di squadre ce ne sono abbastanza per poter di certo pensare a cose positive.

Detto questo, è evidente che all’Osasuna, dopo il pareggio piazzato sempre in trasferta lo scorso weekend contro l’Athletic Bilbao, potrebbe bastare un altro punto per muovere la classifica. E quando si arriva a questo punto della stagione, nella quale davvero anche un solo movimento potrebbe fare la differenza, ogni squadra inizia a fare calcoli. E quindi potrebbe pure cambiare quello che sarà l’atteggiamento tattico degli ospiti. Si potrebbe vedere una partita bloccata, soprattutto per come l’Osasuna ci sembra possa affrontare questo match.

Le tre sconfitte di fila, invece, pesano e anche pareggio in casa Leganes. La classifica s’è fatta, come detto, assai complicata si cercherà quella vittoria che potrebbe di certo cambiare tutto. Riuscirà ad avere meglio ila squadra padrona di casa? Alla domanda diamo una risposta sotto, nel nostro pronostico.

Come vedere Leganes-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Leganes-Osasuna, gara valida per la trentesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Crediamo di no, rispondendo alla domanda di prima. Crediamo che il Leganes non riuscirà ad avere la meglio e quindi il pareggio è il risultato che potrebbe venire fuori. E, all’Osasuna, andrebbe parecchio bene.

Le probabili formazioni di Leganes-Osasuna

LEGANES (4-2-3-1): Dmitrovic; Rosier, Gonzalez, Nastasic, J Hernandez; Neyou, Tapia; Cruz, Raba, El Haddadi; D Garcia.

OSASUNA (4-2-3-1): Fernandez; Areso, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Ruben Garcia, Moncayola, Torro, Oroz; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1