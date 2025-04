I pronostici di lunedì 7 aprile: Serie A, Premier League, Liga e altri campionati

I pronostici di lunedì 7 aprile: ci sono i posticipi di Serie A, Premier League e Liga, in campo anche altri campionati minori in giro per l’Europa

La trentunesima giornata di Serie A si chiude con un big match molto importante per i piani alti della classifica, visto che mette di fronte una squadra in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League – il Bologna – e un’altra in lotta con l’Inter per la vittoria dello Scudetto, il Napoli.

Alla squadra di Conte servirà una prestazione da urlo per avere la meglio su un avversario che a livello di forma non ha eguali attualmente nel torneo. Il Bologna viene infatti da 5 successi di fila – 6 nelle ultime 7 – e la striscia vincente si è allungata in settimana con la roboante vittoria in casa dell’Empoli (0-3) nella semifinale d’andata di Coppa Italia, che ha consentito ai felsinei di ipotecare una finale che manca da oltre cinquant’anni.

Oltre a sognare un trofeo, la squadra di Vincenzo Italiano è tornata prepotentemente a credere in quella che sarebbe la seconda qualificazione consecutiva alla Champions League, impresa forse ancor più grande di quella realizzata la passata stagione da Thiago Motta.

I pronostici sulle altre partite

I pareggi di Chelsea e Manchester City permettono al Newcastle, una delle squadre più in forma della Premier League, di fare sogni importanti: con una vittoria contro il Leicester – ormai retrocesso, manca solo l’aritmetica – gli uomini di Howe prenderebbero il quarto posto in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions. Forse, in Inghilterra, potrebbe anche bastare il quinto posto, ma è meglio chiudere in anticipo i conti, se possibile, senza aspettare gli altri.

Otto partite di seguito perse per i padroni di casa e con un solo gol realizzato in tutto questo lasso di tempo. Diciamo che ormai le cose sono ben indirizzate per l’ex squadra di Claudio Ranieri che così come il Southampton, dopo un solo anno in Premier retrocederà.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Goztepe-Gaziantep, Super Lig, ore 19:00

Vincenti

Elche (in Elche-Racing Club Ferrol, Liga Adelante, ore 20:30)

(in Elche-Racing Club Ferrol, ore 20:30) Newcastle (in Leicester-Newcastle, Premier League , ore 20:45)

(in Leicester-Newcastle, , ore 20:45) Sporting CP (in Sporting CP-Braga, Primeira Liga, ore 21:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kasimpasa-Besiktas , Super Lig , ore 19:00

, , ore 19:00 Brondby-Aarhus , SuperLiga Danimarca , ore 19:00

, , ore 19:00 Sporting CP-Braga, Primeira Liga, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Jazira-Al Wasl , Emirati Arabi Uniti , ore 15:50

, , ore 15:50 Shabab Al Ahli-Al Ain , Emirati Arabi Uniti , ore 18:30

, , ore 18:30 Bologna-Napoli, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

• X in Bologna-Napoli, Serie A, ore 20:45