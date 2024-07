Lotto, colpo da capogiro: 1,50 euro per 62mila

Lotto, il colpo è da capogiro: una giocata minima di 1,50 euro ha permesso ad un fortunato di vincerne 62mila. Ecco i dettagli

Nei giorni scorsi è successo qualcosa di incredibile: al Lotto, con una quaterna clamorosa, sono stati vinti oltre un milione di euro. E vi abbiamo raccontato di questa enorme somma portata a casa, che ha permesso ad un giocatore della Toscana, che probabilmente è stato anche “trovato”, di centrare il colpo di tutto il 2024.

Ma il gioco del Lotto ovviamente non si ferma qui e continua, ovviamente, a regalare delle somme che non cambiano la vita come successo nel caso precedente, ma che sicuramente l’aiutano e anche molto. Più di una vacanza in questo caso, più di una macchina. Insomma, tantissimi soldi – nella notizia svelata da Agimeg.it – che adesso noi vi riportiamo. Un doppio colpo diciamo, tutto in una sola regione.

Lotto, ecco il doppio colpo

I fatti sono successi in Lombardia, che è stata la regina delle ultime estrazione. Sono state infatti registrate due delle vincite più importanti. “Un fortunato giocatore di Olgiate Comasco, in provincia di Como, ha centrato una quaterna sulla ruota di Palermo da 62.375 euro, con una giocata da 1,50 euro“. Incredibile. Quattro numeri che hanno regalato un clamoroso colpo da oltre 60mila euro. Chissà se ci credeva quest’uomo, magari lo ha sempre sognato, magari ci ha pensato più di una volta. E chissà come si è sentito quando ha visto quello che era successo.

Ma non è finita qui, perché come detto c’è una seconda vincita piazzata che ha regalato un altro bel po’ di soldini: “A Torre Boldone, in provincia di Bergamo, è stata centrata una cinquina su Tutte le Ruote da 26.190 euro grazie ad una puntata da 10 euro”. Insomma, Lombardia al centro delle attenzioni della Dea Bendata. E diciamo che non è la prima volta che succede visto che l’anno scorso, ad esempio, proprio in questa regione sono venuti fuori il maggior numeri di nuovi Milionari grazie ai Gratta e Vinci. Quest’anno sotto questo aspetto stanno arrivando meno notizie, ma il conto lo faremo solamente alla fine di questo 2024 che con il Lotto non finisce mai di stupirci.