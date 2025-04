I pronostici di mercoledì 9 aprile: Champions League, Championship e non solo

I pronostici di mercoledì 9 aprile: si chiude l’andata dei quarti di finale di Champions League, in campo anche Championship e altri campionati

L’andata dei quarti di finale di Champions League si chiude stasera con due partite dall’esito scontato, almeno sulla carta e secondo le quote offerte dai bookmaker: PSG e Barcellona partono con i favori del pronostico contro Aston Villa e Borussia Dortmund.

Rispetto al turno precedente col Liverpool, il PSG avrà stavolta lo status di favorito e dovrà essere bravo a gestire la forte pressione: dettaglio da non trascurare per una squadra composta da tanti giovani. La gara del Parco dei Principi, in ogni caso, non dovrebbe riservare grosse sorprese. Sull’onda del trionfo in Ligue 1, i parigini dovrebbero riuscire ad avere la meglio su un Aston Villa che, pur essendo in gran forma, in trasferta è solitamente meno efficace.

Anche il Borussia Dortmund in trasferta non riesce a trovare continuità di rendimento, nonostante i progressi fatti dall’arrivo del nuovo allenatore Kovac: il Barcellona, consapevole dei pericoli del Westfalenstadion, proverà a chiudere i conti già stasera in una partita da almeno tre gol complessivi.

I pronostici sulle altre partite

In Championship lo Swansea grazie al sofferto successo con il Derby è volato a +7 sulla zona retrocessione. I gallesi hanno l’occasione di sforare quota 50 punti in caso di vittoria con il fanalino di coda Plymouth.

Punta a reinserirsi in zona playoff il Coventry, desideroso di voltare pagina dopo le due sconfitte con Sheffield United e Burnley. Gli Sky Blues non dovrebbero avere problemi a trovare la via del gol contro il Portsmouth, che deve fare i conti con una delle peggiori difese del torneo (63 gol subiti).

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 + OVER 2,5 in Bolivar-Sporting Cristal, Coppa Libertadores, ore 02:30

Vincenti

Swansea (in Swansea-Plymouth, Championship, ore 20:45)

(in Swansea-Plymouth, ore 20:45) Coventry (in Coventry-Portsmouth, Championship , ore 20:45)

(in Coventry-Portsmouth, , ore 20:45) PSG (in PSG-Aston Villa, Champions League , ore 21:00)

(in PSG-Aston Villa, , ore 21:00) Barcellona (in Barcellona-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Coventry-Portsmouth , Championship , ore 20:45

, , ore 20:45 PSG-Aston Villa , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Barcellona-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSG-Aston Villa , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Barcellona-Borussia Dortmund, Champions League, ore 21:00

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + vincenti): 7.52 GOLDBET ; 7.38 SNAI; 7.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + 1 + 2 (1X2 + 1X2 Corner + 1X2 Cartellini) in PSG-Aston Villa, Champions League, ore 21:00