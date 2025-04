Incontro di fuoco per Aryna Sabalenka: beccata con un calciatore famosissimo

Sabalenka show, Miami è ormai completamente ai suoi piedi: anche il famosissimo calciatore non ha avuto occhi che per la tennista bielorussa.

Quattro finali in tre mesi. Tutto si può dire tranne che il 2025 di Aryna Sabalenka non sia iniziato con il botto. Sebbene la tigre bielorussa si sia lasciata sfuggire sia il terzo titolo degli Australian Open che il Masters 1000 di Indian Wells, è evidente che intenda macinare più punti possibile e collezionare tutti i trofei che può.

Lo dimostra il fatto che a Miami si sia battuta con una grinta che forse non vedevamo da un po’ e che sia riuscita, quindi, a portare a casa un gruzzolo utilissimo per staccare le avversarie nell’ambito del ranking Wta. La trasferta in Florida, insomma, è stata un successone. E lei, dal giorno in cui ha alzato al cielo la sua sudatissima coppa, non potrebbe essere più felice di così. La delusione di Melbourne è ormai alle spalle e, forse, anche quella rimediata in California, quando si è lasciata rimontare da Mirra Andreeva.

All’Hard Rock Stadium, fortunatamente, ha dominato dal primo all’ultimo istante, ragion per cui nessuno ha avuto il benché minimo dubbio sul fatto che meritasse quel titolo più di chiunque altro in gara. Così come, del resto, meritava, a torneo archiviato, di festeggiare questa bella vittoria in grande stile. Cosa che, senza farselo ripetere due volte, ha fatto.

Sabalenka superstar: il pubblico dell’Inter Miami in delirio per lei

Dopo la finale si è concessa, in compagnia del suo staff, una bella cena. Ha scelto come location uno dei ristoranti più trendy di Miami, ignara del fatto che, all’interno del locale, sarebbe stata “vittima” di uno scherzo da parte del tiktoker The Rich Kid.

Le soddisfazioni che si è presa in Florida, però, non sono finite qui. Nel fine settimana, infatti, la tigre bielorussa, ormai regina indiscussa di Miami, si è regalata un altro momento di grande popolarità. È stata ospite d’onore di Inter Miami-Toronto FC e la squadra locale ha ritenuto doveroso, evidentemente, tributarla in un modo che fosse particolarmente speciale. Da qui l’invito a scendere in campo, dove l’attendeva una “cerimonia” appositamente pensata per lei.

Il famosissimo calciatore David Beckham, presidente dell’Inter Miami, ha accolto la Sabalenka con un sorriso e le ha consegnato un regalo che la tennista ha gradito tantissimo: la maglia ufficiale della squadra, con tanto di cognome sul retro. Un dono meritatissimo per la campionessa di origini bielorusse che ha dato spettacolo, negli ultimi giorni, davanti ai tifosi della Florida.