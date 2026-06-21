Pronostico Giordania-Algeria, un solo risultato: speranze appese a un filo

Giordania-Algeria è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 05:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.
Non fatevi ingannare dal risultato finale. La sfida tra la matricola Giordania, all’esordio assoluto in un Mondiale, e l’Austria è stata più combattuta di quanto non dica il tabellino.
L’Al-Nashama ha lottato per rimanere il più possibile in partita contro un avversario che, pur non essendo di primissima fascia, può contare su una rosa di calciatori che giocano (o hanno giocato) quasi tutti nei principali campionati europei e che di esperienza a questi livelli ne hanno da vendere. La squadra guidata dal marocchino Jamal Sellami però non si è fatta intimorire, né frenare dall’ansia del debutto. E, nonostante sia finita sotto dopo appena 21 minuti, ha continuato a tenere testa agli uomini di Rangnick.
Il pari di Olwan a inizio ripresa non ha stupito nessuno: per quello che si era visto in campo fino a quel momento, la Giordania meritava ampiamente il pareggio. Nell’ultimo quarto d’ora, poi, sono usciti fuori i valori e l’Austria ha preso il sopravvento, sfruttando le prevedibili incertezze della retroguardia giordana. L’autorete di Al-Arab ed il rigore trasformato da Arnautovic hanno definitivamente spezzato il sogno di Haddad e compagni di conquistare il primo storico punto in un campionato del mondo.
Per entrambe troppi errori all’esordio
La Giordania, alla fine, ha pagato qualche errore difensivo di troppo, che in una manifestazione simile di solito costano cari. Sellami chiederà maggiore attenzione ai suoi nella sfida, a questo punto cruciale ai fini della qualificazione, contro l’Algeria, anch’essa sconfitta all’esordio dall’Argentina campione del mondo in carica.
I Fennecs hanno assistito all’ennesimo show mondiale di un campione senza tempo come Lionel Messi, mattatore assoluto con una tris da sogno, ma il 3-0 finale è un risultato troppo severo per la selezione guidata da Vladimir Petkovic. L’Algeria, infatti, era partita forte, vedendosi però annullare un gol dopo nove minuti ed è stata indubbiamente penalizzata da qualche scelta arbitrale controversa, come quella di non espellere lo stesso Messi in seguito a un brutto fallo su Mandi, che probabilmente era da rosso. Le colpe degli algerini? La scarsa organizzazione tattica e i troppo spazi lasciati all’Albiceleste – specie in transizione – che ha ringraziato e incassato. Tra i protagonisti in negativo, il figlio d’arte Zidane: almeno due delle reti realizzate da Messi sono una chiara responsabilità dell’estremo difensore che nel 2025 ha scelto di rappresentare il paese d’origine del padre nonostante fosse cresciuto nelle giovanili francesi.
Come vedere Giordania-Algeria in diretta tv e in streaming
Giordania-Algeria è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 05:00 (ora italiana) al Levi’s Stadium di Santa Clara, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria dell’Algeria è quotata a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Sportbet. Il segno “Over 1.5 Algeria” è quotato invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
L’Algeria ha una rosa più abituata a gestire le pressioni di questi palcoscenici ed una qualità tecnica complessiva superiore. Se la squadra di Petkovic riuscirà a far girare la palla velocemente per vie esterne come richiesto dal ct, la retroguardia della Giordania finirà per commettere quegli errori di posizionamento già visti contro l’Austria. La spinta sulle fasce garantita dalla catena Aït-Nouri/Mahrez e la voglia di rivalsa dei califfi d’attacco nordafricani metteranno a dura prova la difesa a tre di Sellami. Ci aspettiamo che i Fennecs riescano a segnare almeno due reti per mettere in ghiaccio il match.
Le probabili formazioni di Giordania-Algeria
GIORDANIA (3-4-2-1): Abu Laila; Nasib, Al-Arab, Abualnadi; Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha; Fakhoury, Olwan; Tamari.
ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Maza; Chaabi; Hadj Moussa, Gouiri, Chaïbi.
POSSIBILE RISULTATO: 1-2
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus