Pronostici Argentina-Austria: marcatore e tiri in porta

Pronostici Argentina-Austria: dopo la tripletta di Messi la squadra di Scaloni vuole chiudere i conti. Le scelte

Tripletta di Messi. Un gol più bello dell’altro. Un trascinatore che si è acceso, di nuovo, nel momento più importante dell’anno. L’Argentina aggrappata al suo re. Incredibile.

Si alza il livello però adesso del Mondiale. Perché la squadra di Scaloni affronta l’Austria che qualche grattacapo lo potrebbe creare. Diciamolo chiaro: nonostante la vittoria al debutto l’Albiceleste non sembra essere la stessa squadra che ha vinto il Mondiale. Intanto è molto più anziana. E Messi, almeno, non può essere sempre a questi livelli. Chissà, forse ci sbagliamo. Comunque, senza andare oltre, adesso vi facciamo vedere chi sono gli uomini che, secondo noi, si potrebbero rivelare decisivi.

Pronostici Argentina-Austria: le nostre scelte

Messi, comunque, in ogni caso dentro al tabellino ci dovrebbe finire. E a differenza di come facciamo di solito in questo caso partiamo dall’assist: gliene basta uno per superare Maradona in questa speciale classifica con la maglia dell’Argentina. Un altro tassello per diventare il re indiscusso della sua nazione. E allora, magari, le forze potrebbero essere girate per servire il compagno di reparto.

Che dovrebbe essere di nuovo Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro ha calciato in porta ma non ha trovato la rete. Ha affinato la mira, in poche parole, adesso dovrebbe riuscire a segnare e quindi sbloccarsi anche lui. Almeno noi crediamo possa andare così. Infine, per quanto riguarda i tiratori, occhio a Sabitzer, che giocando tra le linee ha la possibilità di guardare la porta dell’Argentina e di provarci. Ha il coraggio, intanto, ma soprattutto le qualità tecniche per riuscirci.

Ricapitolando, quindi: Lautaro Martinez marcatore plus, Messi Assist DUO e Sabitzer over 0,5 tiri in porta plus, su SportBet hanno un valore di 8,46 volte la posta.