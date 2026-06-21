Pronostico Portogallo-Uzbekistan: un successo convincente per azzerare le critiche

Portogallo-Uzbekistan è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale 2026 e si gioca martedì alle 19:00 (ora italiana): statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Tra le delusioni più grandi della prima giornata c’è anche il Portogallo di Cristiano Ronaldo, protagonista di un sonoro flop contro la Repubblica Democratica del Congo (1-1). Sulla falsariga dei cugini spagnoli, i lusitani si sono limitati a dominare il possesso (75%) producendo però la miseria di 0.65 xG. Eppure la partita si era messa subito sui binari giusti, con il bi-campione d’Europa Joao Neves in gol dopo appena sei minuti. Ma la selezione di Roberto Martinez – criticatissimo il ct – non ha sfondato, finendo per rendersi addirittura meno pericolosa dei congolesi, che nel finale avrebbero potuto persino vincerla se Bakambu non avesse preso il palo.

Le statistiche, a tal proposito, parlano chiaro: la RD del Congo ha tirato più volte in porta rispetto al Portogallo (2 tiri contro 1), quasi ingabbiato nel 5-3-2 del ct Desabre.

Linee strettissime e compatte che hanno impedito a CR7 e compagni di sprigionare la loro qualità: il grande assente, però, è stato proprio il 41enne attaccante dell’Al-Nassr, tra i peggiori in campo e incapace di “rispondere” agli altri fuoriclasse del Mondiale (Mbappé e Haaland si sono presentati con una doppietta, l’eterno rivale Messi nientemeno che con un tris). Per i campioni dell’ultima Nations League una prestazione disarmante, da dimenticare nel più breve tempo possibile, soprattutto in vista dello scontro diretto con la Colombia nell’ultima giornata della fase a gironi.

Esordio dignitoso per Cannavaro

Prima, però, c’è da archiviare la pratica Uzbekistan, il cui storico esordio in un campionato del mondo è stato rovinato dai Cafeteros. Divario troppo ampio tra gli asiatici e la Colombia, nonostante il muro difensivo innalzato dal commissario tecnico Fabio Cannavaro, uno che di difese, quand’era calciatore, se ne intendeva eccome.

Gli uzbeki, a conferma che in questo Mondiale non esistono (o quasi) squadre-materasso, hanno dato filo da torcere ai colombiani. Il primo squillo degli uomini di Nestor Lorenzo, infatti, è arrivato a fine primo tempo grazie a un guizzo del terzino Munoz, reduce da una grande stagione al Crystal Palace, coronata con la vittoria della Conference League.

Fayzullaev a inizio ripresa ha fatto vibrare i cuori dei Lupi Bianchi, segnando il primo gol dell’Uzbekistan al Mondiale e mandando in visibilio un paese intero ma la gioia per il momentaneao pareggio è durata solo cinque minuti: è salito in cattedra l’uomo più talentuoso della Colombia, Luis Diaz, uno di quelli che appena trova il minimo spazio non perdona. Le speranze uzbeke sono infine svanite nel recupero, quando Campaz ha fissato il risultato sul 3-1. Il ct italiano può comunque rimproversarsi poco: la sensazione era che più lontano di così i suoi non potessero spingersi.

Cannavaro per il match di Houston con i lusitani difficilmente recupererà l’infortunato Ashurmatov, il cui forfait appare certo. Allo stesso tempo, però, Masharipov è nuovamente arruolabile. Nel Portogallo dovrebbe iniziare dal 1′ Ruben Dias, che ha saltato la sfida con la RD del Congo per precauzione.

Come vedere Portogallo-Uzbekistan in diretta tv e in streaming

Portogallo-Uzbekistan è in programma martedì alle 19:00 (ora italiana) all’NRG Stadium di Houston, negli USA, e verrà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte e 104 le partite della rassegna iridata.

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Il pronostico

Il Portogallo non può proprio permettersi un secondo passaggio a vuoto che complicherebbe maledettamente la corsa ai sedicesimi prima del big match con la Colombia. Il probabile rientro di Ruben Dias blinderà la difesa, mentre la rabbia agonistica di CR7 e la qualità di Bernardo Silva e compagni saranno sufficienti per scardinare il muro di Cannavaro e segnare almeno due reti. L’Uzbekistan farà una partita di estrema retroguardia e difficilmente riuscirà a pungere con continuità la retroguardia lusitana. Immaginiamo un successo rotondo e senza fronzoli della selezione di Martinez, che una volta sbloccata la gara ne addormenteranno il ritmo con il possesso palla.

Le probabili formazioni di Portogallo-Uzbekistan

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Shukurov, Mozgovoy, Nasrullaev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0