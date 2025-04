Pronostico Betis-Jagiellona: semifinale in cassaforte

Betis-Jagiellona è valida per i quarti di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Sul campo del Barcellona è arrivato l’ottavo risultato utile di fila per il Betis di Pellegrini. Una squadra che evidentemente sta bene e che insieme al Chelsea è una delle candidate alla vittoria di questa Conference League. Gli spagnoli hanno la strada in discesa, intanto, verso la semifinale. Per i polacchi del Jagiellona c’è davvero poco da fare.

Il Betis, giocando la prima partita in casa – e che recupererà Isco fuori per squalifica in campionato – vuole chiudere i conti e rendere solamente una gita l’impegno della prossima settimana in trasferta. Le qualità, ovvio, i padroni di casa ce le hanno eccome e possono realmente chiudere i conti con una gara affrontata sia tatticamente, ma soprattutto tecnicamente, nel miglior modo possibile. Se gli spagnoli, infatti, riusciranno a giocare puliti, trovando le linee di passaggio giuste, non avranno nessun problema a vincere. E anche con un bel po’ di gol di scarto.

Inoltre, c’è da tenere in considerazione nel nostro pronostico, anche quello che l’andamento esterno della formazione polacca. Che nemmeno in campionato riesce in nessun modo a dare continuità ai propri risultati quando gioca lontana dalle mura amiche: nelle ultime cinque uscite il Jagiellona ha vinto una sola volta, ha perso tre e pareggiato una. Quindi è evidente che ci sono pochissime, se non nulle, possibilità di tornare indenni dalla trasferta in terra spagnola.

Potrebbe finire anche in goleada. Il Betis è troppo più forte del Jagiellona e gli ospiti in trasferta non riescono minimamente a rendere di come fanno in casa. Sfida indirizzata, in un match che si potrebbe già sbloccare nella prima parte.

Le probabili formazioni di Betis-Jagiellona

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals; Hernandez.

JAGIELLONA (4-1-4-1): Abramowicz; Wojtuszek, Sjrzypczak, Ebosse, Moutinho; Romanczuck; Semedo, Kubicki, Imaz, Churlinov; Diaby-Fadiga.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0