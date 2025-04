Masters 1000 Montecarlo, i pronostici di mercoledì 9 aprile

Tanti in big in campo al Country Club di Montecarlo nella giornata del 9 aprile 2025: Lorenzo Musetti sfiderà il ceco Jiri Lehecka.

Sascha Zverev avrebbe dovuto vincere a Montecarlo, oltre che a Monaco di Baviera e a Madrid, per poter sorpassare Jannik Sinner e issarsi in vetta al ranking Atp. Matteo Berrettini, tuttavia, lo ha polverizzato sulla terra rossa del Country Club, il che sta a significare che il tedesco ha perso ogni chance di diventare il nuovo numero 1 del mondo.

Di conseguenza, anche la geografia del tabellone principale del Masters 1000 che si gioca nel Principato di Monaco è totalmente cambiata. Lo sfavorito martello romano ha cambiato le carte in tavola ed è in attesa di scoprire, ora, cosa gli riserverà il futuro. Si prospetta all’orizzonte un nuovo derby azzurro con Lorenzo Musetti, oppure il prossimo avversario da battere sarà il ceco Jiri Lehecka? Lo scopriremo tra qualche ora, quando il carrarino e il suo rivale di Mlada Boleslav scenderanno in campo per giocarsi l’accesso agli ottavi di finale.

Il favorito della sfida Lehecka-Musetti è proprio l’italiano, che però, in realtà, a giudicare dalle quote (1.80), non avrebbe chissà quale vantaggio. Questo perché il ceco (2.00) è avanti negli scontri diretti con l’azzurro: ha vinto 2 sfide su 2 e psicologicamente, alla luce di ciò, potrebbe affrontare questo match con qualche consapevolezza in più rispetto al toscano.

Altri pronostici

Quella tra Lehecka e Musetti non è la sola sfida interessante in programma per oggi, 9 aprile 2025, al Country Club di Montecarlo. Sarà interessante vedere come si muoverà Carlos Alcaraz (1.25) contro Francisco Cerundolo (3.90), tanto per cominciare, così da avere un’idea più chiara di quello che potrebbe essere il cammino dell’iberico sulla terra rossa.

E vale lo stesso discorso per Novak Djokovic (1.14), alle prese, invece, con la sfida contro Alejandro Tabilo (5.40). I due ex numeri 1 non dovrebbero riscontrare particolari difficoltà in occasione di questi sedicesimi di finale, ma se c’è una cosa che abbiamo imparato, da quando Sinner è fermo ai box per via della sospensione concordata con la Wada, è che il circuito può riservarci più sorprese di quante ce ne aspetteremmo.

Vincenti delle sfide clou di mercoledì 9 aprile 2025

Alcaraz (in Cerundolo-Alcaraz, ore 12:10)

Rublev (in Rublev-Monfils, ore 12:10)

Ruud (in Bautista Agut-Ruud, ore 13:20)

Djokovic (in Djokovic-Tabilo, ore 13:20)

Medvedev (in Medvedev-Muller, ore 14:30)