Scommesse, schedina sprint: 5mila euro in un colpo solo

Scommesse, la schedina è stata davvero sprint: un venerdì sera da ricordare per un utente che ha centrato il colpo da oltre cinquemila euro. Ecco come ci è riuscito

Immaginate di essere un venerdì sera a casa, magari annoiati dalla giornata oppure stanchi. E di prepararvi al weekend. E come fare passare la serata? Magari giocando una schedina, inserendo 13 partite di vari campionati, e puntare a superare un paio di ore controllando i vostri risultati.

Non sappiamo se è stato questo il pensiero dell’uomo di Torino, utente del sito 21Bet – così come viene raccontato da Agimeg.it – che ha deciso di giocare appunto una schedina flash: con la prima partita che iniziava alle 8 di sera e l’ultima alle 21:15. Ma com’è stato, o come non è stato, lui ci ha provato. E alla fine ha fatto centro, puntando al colpo grosso che non solo gli ha svoltato il fine settimana ma anche un paio di mesi. Intanto ha goduto, e non sappiamo se venerdì notte ha dormito. Ma questo effettivamente non è proprio un problema.

Scommesse, ecco il colpo vincente

Tredici partite, dicevamo. Di svariati campionati in Europa. Si è passati da Serie A, Liga, Bundesliga, Premier League e Ligue 1, continuando per i campionati di Portogallo e Olanda, fino alle competizioni più ricercate come Irlanda e Belgio. Tredici eventi tutti giocati con i classici 1, X e 2, con qualche doppia opportunità, che alla fine hanno portato alla grandissima vincita.

Sì, perché riuscire a centrare una schedina dal valore di 5.523,25 euro non è proprio semplice. Anzi, è qualcosa di abbastanza complicato per tutti. Sono pochissimi quelli che riescono a vincere una somma del genere, soprattutto se uno gioca per passare il tempo investendo pochissimi euro. Le quote non erano così alte, si andava da un minimo di 1,25 a un massimo di 1,70, la conferma che niente è stato poi abbastanza semplice. E tutto questo comunque è riuscito, in pieno. Una giocata da perdere la testa, una giocata dal grande valore. Bella fortuna e bella serata. Auguri a lui.