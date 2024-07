Olimpiadi calcio 2024: i pronostici sulla seconda giornata

Olimpiadi calcio 2024, non sono mancate le sorprese all’esordio: ecco i pronostici sulle partite della seconda giornata.

Il primo turno della fase a gironi del torneo maschile di calcio delle Olimpiadi ha subito riservato grosse sorprese e destato anche scandalo. La partita tra Argentina e Marocco rimarrà a suo modo nella storia, e non soltanto perché l’Albiceleste – tra le principali candidate alla medaglia d’oro – ha perso 2-1.

Anche il modo in cui è maturata la sconfitta è stato eclatante: il pareggio per 2-2 dell’Argentina è stato annullato due ore dopo essere stato realizzato, in quanto la partita era stata successivamente sospesa per le inteperanze dei tifosi del Marocco. L’Argentina non ha accettato di buon grado quanto accaduto e ha presentato ricordo.

“La Federcalcio argentina informa che, a causa dei noti fatti accaduti nel corso della partita tra la nostra Nazionale Under 23 e quella del Marocco, è stato presentato ricorso formale alla Commissione Disciplinare della FIFA affinché vengano adottate le necessarie misure regolamentari per un evento di tale gravità. È imperativo garantire la sicurezza dei protagonisti per lo sviluppo pacifico di questo bellissimo sport che è il calcio e faremo tutto il necessario affinché ciò accada”.

Tornando al calcio giocato, l’Argentina può comunque tornare in corsa per la qualificazione battendo l’Iraq, missione alla portata.

Le previsioni sulle altre partite

Vittoria probabile restando nello stesso girone anche per il Marocco contro l’Ucraina. La Spagna non dovrebbe avere particolari problemi contro la Repubblica Dominicana, successi possibili anche per Stati Uniti e Francia anche contro Nuova Zelanda e Guinea.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Repubblica Dominicana e Francia-Guinea, Israele-Paraguay è sfida da almeno un gol per squadra.

Olimpiadi calcio 2024, possibili vincenti

Argentina (in Argentina-Iraq, ore 15:00)

Spagna (in Repubblica Dominicana-Spagna, ore 15:00)

Marocco (in Ucraina-Marocco, ore 17:00)

Stati Uniti (in Nuova Zelanda-Stati Uniti, ore 19:00)

Francia (in Francia-Guinea, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Repubblica Dominicana-Spagna, ore 15:00

Francia-Guinea, ore 21:00

Olimpiadi calcio 2024, le partite da almeno un gol per squadra

Israele-Paraguay, ore 19:00

