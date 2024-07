Gratta e vinci, corsa pazza al nuovo tagliando: 200mila euro

Gratta e Vinci, corsa pazza al nuovo tagliando: ecco la novità sul mercato che permette di sognare fino a 200mila euro. Tutti i dettagli

In estate si sa, uno ha voglia di divertirsi, e in alcuni casi anche di tentare la fortuna. Ecco perché l‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di immettere sul mercato un nuovo tagliando. Già conosciuto ai più nella sua versione originale, mentre in questo caso parliamo di un Gratta e Vinci che si può acquistare solamente online. Ma non per questo non sarà meno giocato.

Sì, perché con il passare del tempo sono molti gli utenti che hanno capito che cambia poco giocare a casa oppure uscire fuori a comprare il biglietto vincente. Alcuni decidono di starsene comodamente seduti sul divano per tentare la fortuna. E c’è da dire, pure, che come successo per una delle ultime vincite al Superenalotto che ha regalato milioni e milioni di euro, che qualcuno ci riesce. Ora, in questo caso non parliamo di una montagna di soldi così importante, ma 200mila euro, con un Gratta e Vinci, non sarebbero di certo da buttare via. Quindi, insieme, andiamo a leggere la novità.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo biglietto

Parliamo del “Doppia Sfida Small LIT”. Il prezzo di ciascuna giocata è di 3 euro. Mentre, la vincita massima è di 200.000 euro. Ci sono ovviamente dei premi intermedi che vanno da 3, 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 500, 1.000, 5.000 e 10.000 euro. “Vengono messi in distribuzione – si legge su Agimeg.it – due lotti di giocate costituiti, ciascuno, da 16.800.000 di giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 16.800.000 giocate, ammonta ad euro 33.793.700,00.

“La versione “online” dell’interfaccia di gioco “Doppia Sfida Small” è accessibile sul sito del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza. La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Doppia Sfida Small” è accessibile: sul sito mobile del concessionario e sul sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile; mediante l’utilizzo di apposita applicazione software, da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, con la possibilità di scaricarla, laddove compatibile con detta applicazione”. Ecco, questi sono tutti i dettagli, e visto che si parla di un tagliando accessibile a tutti visto l’importo, allora uno un pensierino ce lo potrebbe davvero fare. Se ci provate, sappiate che avete tutto il nostro in bocca al lupo.