Pronostico Rangers-Athletic Bilbao: in Europa è un’altra storia

Rangers-Athletic Bilbao è un match valido per i quarti di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

In Europa è un’altra storia. E passi pure la vittoria contro il Fenerbahce (decisiva la partita dell’andata), ma contro l’Athletic Bilbao servono altri Rangers. E forse non potrebbero bastare nemmeno i “Power”. Alla formazione di Valverde, che ha eliminato la Roma negli ottavi, è andata benissimo. Sì, nessuno si aspetta un risultato diverso – per quanto riguarda ovviamente il passaggio del turno – da questo match.

Sulla carta non c’è partita e siamo convinti che anche il campo rimanderà indietro questa nostra sensazione. Non solo per quelle che sono le qualità, decisamente differenti, delle due formazioni che scenderanno in campo, ma anche per lo stato di forma e soprattutto per l’attitudine della squadra spagnola di giocare questo tipo di partite. Interessanti, senza dubbio, ma anche molto accese. I campionati sono diversi e i Rangers ne giocano uno nel quale, solamente contro una squadra, possono davvero cercare di alzare mentalmente e fisicamente il proprio livello. Un campionato poco allenante, si usa dire adesso, ed è oggettivamente così.

Un Bilbao, che contro la Roma – anche all’Olimpico visto che la sconfitta è arrivata solamente in pieno recupero – ha dimostrato di avere la personalità giusta per riuscire a uscire indenne anche da terreni di gioco infuocati. Sarà così in Scozia, ma questo non mette paura ad una formazione capace di stare in alto con le grandi nella Liga spagnola. E poi lì davanti, ci sono dei giocatori, che in qualsiasi momento possono realmente decidere il match.

Come vedere Rangers-Athletic Bilbao in diretta tv e in streaming

Rangers-Athletic Bilbao è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Athletic Bilbao è quotata 2.10 su Goldbet e Lottomatica e 2.10 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Athletic Bilbao metterà in sicurezza il passaggio del turno già nel match d’andata in Scozia. Ci aspettiamo una vittoria esterna, dentro un match che potrebbe sicuramente regalare almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Rangers-Athletic Bilbao

RANGERS (4-4-2): Butland; Yilmaz, Tavernier, Propper, Jefte; Cerny, Raskin, Diomande, Hagi; Dessers, Igamane.

FENERBAHCE (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Prados; N.William, Sancet, I. Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2