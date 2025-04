Pronostico Tottenham-Eintracht Francoforte: l’unico precedente ci dà il finale

Tottenham-Eintracht Francoforte è un match valido per i quarti di finale di Europa League: dove vedere la partita, formazioni, pronostico

In realtà, a differenza di quanto si legge nel titolo, i precedenti tra Tottenham ed Eintracht Francoforte sono due: entrambi del 2022 e in Champions League. Ma in casa degli Spurs, queste due formazioni si sono affrontate solamente una volta e quel precedente, nonostante le due squadre siano profondamente cambiate nel corso degli anni, ci danno delle importanti informazioni per il match di giovedì sera. Sì, andiamo a capire il perché.

Già anticipato che sono due squadre davvero diverse, è evidente che siano cambiati gli uomini, ma non l’atteggiamento che Tottenham e Francoforte hanno sempre avuto nel corso della loro storia. Due formazioni che preferiscono attaccare piuttosto che difendere e che fanno sicuramente meglio la prima cosa che la seconda. Insomma, ci aspettiamo almeno una rete per squadra (così appunto come successo nell’unico precedente in Inghilterra) e una vittoria dei padroni di casa (stessa cosa di prima, visto che il match è finito 3-2). Per il Tottenham, questa partita, ha un valore importantissimo soprattutto per quello che è stato il cammino della squadra di Postecoglou in questa stagione. Ha pagato a carissimo prezzo gli infortuni che sono capitati nel corso della stagione e quindi si ritrova in una posizione di classifica decisamente non adatta per quelle che sono le possibilità. L’Europa League, in poche parole, rimane l’ultima occasione di dare un senso a questa annata, prima di una rivoluzione già annunciata in estate. E per dare un senso serve vincere questa partita e andare a giocare per due risultati su tre tra una settimana in Germania.

Come vedere Tottenham-Eintracht Francoforte in diretta tv e in streaming

Tottenham-Eintracht Francoforte è in programma giovedì alle 21:00. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Vi abbiamo largamente detto nella prima parte di questo articolo come la pensiamo. Sarà una gara da almeno un gol per squadra e siccome crediamo possa vincere il Tottenham da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Tottenham-Eintracht Francoforte

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Davies, Spence; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Son.

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Larsson, Tuta; Gotze, Skhiri, Bahoya; Ekitike:

POSSIBILE RISULTATO: 2-1